Le Bayern facile, Schalke décolle, Cologne sur le fil

Cueillis à froid par une ouverture du score prématurée, le Bayern s'est rapidement réveillé pour ne pas faire dans la dentelle face à Mayence (6-1). Bien aidé par deux CSC, Schalke décroche sa première victoire de la saison contre le Hertha (3-0), comme Cologne, vainqueur à Fribourg au bout du suspense (1-2).

[VIDÉO BUT] #Bundesliga Second poteau Pavard !Le Français égalise pour le Bayern Munich grâce à sa spéciale : une reprise de volée au second poteau !https://t.co/gPQXedUjdX — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 31, 2019

Les autres résultats :

6-0 la saison dernière, 6-1 cette année, c'est sûr, le Bayern adore jouer Mayence. Sauf que cette année, ce sont les visiteurs qui ouvrent le feu en premier, par l'entremise de Jean-Paul Boëtius, lequel vient crucifier Neuer au bout de six minutes seulement. Grave erreur : ce petit but a été l'étincelle qui lance la machine bavaroise qui s'impose à nouveau sur un score de tennis, grâce à six buteurs différents, dont les Français Pavard (buteur et passeur) et Coman, sans oublier les cadres Lewandowski et Alaba (sur coup franc direct) et les petits nouveaux Perišić et Davies en fin de rencontre. Vous avez dit esprit collectif ? En attendant, le Bayern talonne déjà Leipzig, leader provisoire avec deux points d'avance, tandis que Mayence est déjà lanterne rouge avec zéro points sur neuf.C'est quoi la définition de la? Peut-être ce qui est arrivé à Cologne en première période : se voir refuser un but à cause d'une faute constatée par la VAR, et dans la foulée, marquer contre son camp alors que l'on court désespérément après sa première victoire de la saison. Le bilan du premier acte est un peu terne, mais Fribourg ne crache pas sur ce coup de pouce qui le maintient alors sur le podium. Sauf qu'au retour des vestiaires, le chouchou des Colonais Anthony Modeste vient remettre les compteurs à zéro en reprenant de la tête un centre de Shkiri qui finit sous la barre de Schwolow. Shkiri qui, dans le temps additionnel, entame une chevauchée dantesque pour finir par frapper au milieu de toute la défense. Et la technique de bourrin fonctionne, Schwolow est de nouveau battu, et Fribourg dégringole à la sixième place, tandis que le promu de la Domstadt tient enfin son premier succès.Un nul, une défaite, les débuts de David Wagner sur le banc de Schalke ne sont pas idéaux au moment de recevoir le Hertha à Gelsenkirchen. Des Berlinois qui affichent d'ailleurs le même bilan comptable, mais également un maillot rouge et noir qui détonne avec les habituelles bandes bleues et blanches de l'Est-ce ce point de détail vestimentaire qui a tant perturbé les esprits ? Toujours est-il que le périple desdans la Ruhr s'apparente à un véritable cauchemar puisque peu avant la pause, Niklas Stark ouvre le score contre son camp. Bon, cela arrive. Mais au retour des vestiaires, Karim Rekik double la mise... de la même manière ! Un sacré coup de pouce pour lesqui n'en demandaient pas tant et ont tenu à prouver qu'ils pouvaient aussi marquer à la régulière. La jolie combinaison offensive conclue par une frappe aux seize mètres de Jonjoe Kenny en est la preuve. Le score est solide, la manière l'est moins, mais qu'importe, Schalke a pris un shot de confiance et pointe désormais en milieu de tableau. Le Hertha, barragiste, attend encore le sien.