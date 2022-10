Le Bayern et Dortmund à vive allure, Fribourg tient le rythme

Rapidement devant au score, le Bayern Munich n'a jamais tremblé sur la pelouse de la vaillante formation d'Hoffenheim pour recoller à un petit point de l'Union Berlin. Même scénario pour Dortmund face à un Stuttgart perdu, tandis que Fribourg est venu à bout du Werder Brême. Le RB Leipzig a remonté trois buts de retard à Augsbourg et Wolfsburg est allé accrocher le Bayer Leverkusen chez lui.

L'opération rédemption se poursuit. Après un début de saison pas aussi flamboyant qu'espéré, le Bayern Munich continue sa mission rachat, à coups de larges victoires. Les premières minutes voient déjà les premières alertes venir des pieds de Gnabry ou Choupo-Moting, mais c'est finalement Bellingham qui trouve la faille, seul au deuxième poteau sur corner. Les Bavarois dominent largement les débats et Baumann réalise plusieurs miracles dans sa cage, privant Goretzka ou Gnabry du deuxième but, quand la tête de Musiala est sauvée sur la ligne. Un break finalement venu de Choupo-Moting, à la réception d'un centre de Gnabry, qu'il avait lui-même décalé. Après la pause, la rencontre se fait plus décousue, le Bayern relâchant légèrement sa domination. Baumann brille encore devant Sabitzer ou Mané notamment, pendant que Rutter et compagnie peinent à inquiéter Ulreich. Une victoire qui ramène le Bayern à une petite longueur du leader, l'Union Berlin.Haut du classement toujours, le Borussia Dortmund n'a eu besoin que d'un petit quart d'heure pour couler Stuttgart. Bellingham ouvre d'abord le score en pleine surface, à la réception de la première action collective des Borussen, avant que Süle ne double tranquillement la mise sur un long coup franc. Le match est déjà plié, même si les visiteurs tentent de sortir la tête de l'eau, sans pour autant pouvoir se montrer dangereux. Et d'un enroulé gagnant, Reyna plie l'affaire juste avant la pause pour éteindre toutes velléités. La seconde période n'est guère qu'une formalité pour les Borussen, Bellingham s'offrant son premier doublé en Bundesliga avant de voir Moukoko s'inviter lui aussi à la fête.Leipzig de retour d'entre les morts. Malade, le Rasenbollsport s'est au moins offert un retour improbable. Malgré davantage de maîtrise dans le jeu, les visiteurs cèdent sur un penalty concédé par Gvardiol et transformé par Berisha pour les locaux. D'une tête sur corner, Demirović double la mise en début de seconde période, avant que l'enchaînement supersonique de Vargas au premier poteau sur coup franc ne semble sceller la victoire. Mais l'expulsion de Borduchi relance ravive finalement le RBL et André Silva réduit la marque. Et puis en deux minutes, Nukunku d'un coup franc direct et Novoa offrent un point absolument inespéré à Leipzig dans les toutes dernières minutes.Le deuxième renversement de l'après-midi. Après avoir d'abord raté un penalty, Moussa Diaby lance pourtant bien les débats pour le Bayer après un une-deux avec Hlozek plein axe. Mais Wolfsburg recolle grâce à un contre-son-camp malheureux d'Andrich, surpris dans sa course vers le but. Dans le dur devant leur public, les joueurs de Leverkusen pensent voir le match leur échapper sur un penalty d'Arnold, mais Frimpong offre finalement un point à son équipe avec opportunisme.Dans la course aux premières places de cette Bundesliga, Fribourg ne cède pas une once de terrain. Une semaine après avoir subi la loi du Bayern, les Breisgau-Brasilianer ont pris leur temps pour venir à bout d'un Werder Brême pourtant rapidement réduit à dix pour une faute en position de dernier défenseur de Friedl sur Gregoritsch. Il faut attendre le second acte pour voir Kübler, à la réception d'un centre au second poteau, marquer en force d'un tir croisé. Sur penalty, Grifo met fin au suspense à dix minutes du terme : Fribourg conserve sa place sur la troisième marche du podium.