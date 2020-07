Le Bayern en père peinard contre l'OM

27

Bayern (4-2-3-1) : Neuer (60e, Ulreich) - Kimmich (60e, Odriozola), Boateng (60e, Süle), Alaba (46e, Hernandez), Davies (60e, Arrey-Mbi) - Alcantara (60e, Javi Martinez), Goretzka (46e, Tolisso) - Gnabry (60e, Cuisance), Müller (46e, Coutinho), Perišić (46e Coman) - Lewandowski (72e, Zirkzee). Entraîneur : Hansi Flick.



Olympique de Marseille (4-3-3) : Mandanda – Sarr (46e, Sakai), Álvaro (80e, Perrin), Ćaleta-Car (64e, Balerdi), Amavi (80e, Khaoui) – Rongier (60e, Strootman), Kamara (80e, Lopez), Sanson (80e, Gueye) – Thauvin (60e, Aké), Benedetto (60e, Germain), Payet (60e, Radonjic). Entraîneur : Villas-Boas.

DDG

Deux de chute pour l'OM.Après avoir flanché contre les Slovaques de Dunajská Streda lors de son précédent match amical, la troupe d'André Villas-Boas a remis ça contre le Bayern ce vendredi.Il faut dire que le géant bavarois avait un petit événement à préparer, à savoir son 8de finale retour de C1 contre Chelsea dans un peu plus d'une semaine. Hansi Flick, ainsi, avait sorti l'artillerie lourde (Lewandowski, Müller, Kimmich et Neuer notamment titulaires) pour cette répétition générale. Trop de qualité pour cet OM encore en rôdage, mais qui a eu le mérite de tenir le choc dans les 20 premières minutes. Cependant, sa défense bien en place et son maousse Boubacar Kamara au milieu ne sont pas parvenus à résister plus longtemps, la faute à un replacement hasardeux suite à un corner dont a profité le virtuose Serge Gnabry (1-0, 19).La suite ? Un cavalier seul du Bayern, qui a raffermi sa prise sur cet OM volontaire, tentant de relancer depuis l'arrière, mais trop déréglé techniquement pour refaire son retard. Et seul un immense Steve Mandanda a permis aux Marseillais de continuer à y croire, et notamment le sémillant Marley Aké qui aurait pu créer la surprise si son astucieux lob de longue distance n'avait pas été géré par Sven Ulreich.