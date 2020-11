Le Bayern en patron, l'Atlético accroché

Atlético Madrid (4-4-2) : Oblak - Trippier, Savić, Giménez, Lodi (Hermoso, 60e) - Llorente (Lemar, 60e), Koke, Saúl Ñíguez, Carrasco (Camello, 80e) - Correa, J. Felix. Entraîneur : Diego Simeone.



Lokomotiv Moscou (4-5-1) : Guilherme - Zhivoglyadov, Ćorluka, Murilo, Rybus - Ignatyev, Kulikov, Krychowiak, Kamano (Rybtchinski, 76e), Mirantchouk (Magkeyev, 76e) - Zé Luis. Entraîneur : Marko Nikolić.

TB

La qualification est dans la poche.Le Bayern Munich a validé son billet pour les huitièmes de finale de cette Ligue des champions, en décrochant un quatrième succès en autant de rencontres face à Salzbourg. Les Bavarois termineront quoi qu'il arrive en tête de leur poule.Le tenant du titre est pourtant bousculé tout au long d'une première mi-temps qui voit Salzbourg, longtemps devant au score il y a trois semaines en Autriche , se projeter vers l'avant à la moindre opportunité. Les visiteurs se procurent ainsi plusieurs occasions, à l'image de ces deux tentatives de Camara finalement captées par Neuer. Très en vue lors de la phase aller , Dominik Szoboszlai envoie sa frappe en tribunes alors qu'il était parti défier le portier de la Mannschaft. Et contre le tenant du titre – monté en puissance au fil des minutes – ce manque d'efficacité ne pardonne pas : un Lewandowski jusqu'alors pas toujours très inspiré suit parfaitement une frappe de Müller mal repoussée pour lancer les siens ().Quinze minutes de pause, on prend les mêmes et on recommence : du rythme, des opportunités, et ce sont finalement les Allemands qui se mettent à l'abri. Sur une frappe contrée par Wöber depuis l'entrée de la surface, Kingsley Coman trompe Stankovic pour la deuxième fois de la soirée (). Titulaire pour la deuxième fois depuis son arrivée en Bavière cet été, Marc Roca tente comme il peut de compliquer la tâche de ses partenaires en écopant d'un second jaune, mais Leroy Sané creuse une nouvelle fois l'écart dans la foulée sur un service parfait de Coman (). La réduction du score de Berisha () n'y change rien : le Bayern est assuré de terminer en tête du groupe.Tout le monde ne se remet pas aussi bien du Final 8.Neuer - Richards (J. Martinez, 78), Alaba, Boateng, Pavard (Hernandez, 62) - Goretzka, Roca - Coman (D. Costa, 78), Müller, Gnabry (Sané, 62) - Lewandowski.Hansi Flick.Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Junuzovic (Adeyemi, 71), Camara - Mwepu (Ashimeru, 71), Berisha, Szoboszlai (Sučić, 71) - Koita.Jesse Marsch.Dans l'autre rencontre de ce groupe A, l'Atlético Madrid ne parvient pas à concrétiser sa domination au tableau d'affichage. Malgré de nombreuses occasions, notamment pour João Felix, les hommes de Diego Simeone se heurtent à un grand Guilherme dans les buts adverses pour maintenir les Moscovites à hauteur. Et quand Koke croit trouver enfin la faille, le milieu de terrain espagnol est finalement signalé hors-jeu après usage de la vidéo. Quand ça veut pas... Lesrestent donc sous la menace directe de leurs adversaires du soir pour la deuxième place.