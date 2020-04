Le Bayern en bave pour Hakimi

DDG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ménage à trois... et bien plus encore.Le scénario était cousu de fil blanc : après deux ans en prêt au Borussia Dortmund à faire mumuse avec les latéraux adverses de Bundesliga, Achraf Hakimi devait tranquillement rentrer au Real Madrid pour s'y imposer dans la peau d'un titulaire, gonflé à bloc. Sauf que tout récit digne de ce nom comporte un élément perturbateur qui bouleverse le destin de son personnage principal. Dans le roman de la vie d'Achraf Hakimi, c'est le Bayern qui tient ce rôle. Selon la radio espagnole Onda Cero, le club bavarois s'ajouterait ainsi à la gigantesque pile (PSG, Arsenal, Juventus, Chelsea, Tottenham) de mastondontes intéressés par le Marocain de 21 ans.Pas le temps de badiner pour le Bayern, qui a directement lancé les péripéties. Leaurait ainsi formulé une juteuse offre de salaire aux conseillers du latéral droit (7 millions d'euros par an), et affûterait désormais ses arguments pour convaincre Hakimi de bouleverser l'ordre des événements. Mais la tâche s'annonce herculéenne pour le Bayern, confronté - en plus de la priorité madrilène et de la détermination des autres prétendants - à une clause avantageuse en faveur du Borussia Dortmund : si le Real se décidait à mettre Hakimi aux enchères, lesseraient tenus informés des offres et auraient la possibilité de remporter la mise en s'alignant sur la plus élevée.Le feuilleton ne fait que commencer.