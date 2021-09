Le Bayern écrase le RB Leipzig

3

RB Leipzig (4-2-3-1) : Gulásci - Mukiele, Orbán (Klostermann, 80e), Simakan, Angeliño (Gvardiol, 58e) - Laimer (Haidara, 58e), Kampl - Nkunku, Olmo (Forsberg, 58e), Szoboszlai - Silva (Poulsen, 71e). Entraîneur : Jesse Marsch.



Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer - Pavard (Süle, 75e), Upamecano, Hernandez, Davies - Goretzka (Sabitzer, 59e), Kimmich - Gnabry (Musiala, 45e), Müller (Stanišić, 75e), Sané - Lewandowski (Choupo-Moting, 59e). Entraîneur : Julian Nagelsmann.

Impitoyable Bayern, qui a remporté ce samedi le choc de cette quatrième journée de Bundesliga à la Red Bull Arena de Leipzig (1-4) et récupère la deuxième place en championnat, deux points derrière Wolfsburg.Sur une pelouse de piètre qualité à la suite du déluge qui s'est abattu plus tôt sur Leipzig, les Bavarois prennent très vite le match à leur compte et profitent d'une main pas très maline de Kevin Kampl dans sa surface de réparation pour bénéficier d'un penalty après consultation de la VAR par Deniz Aytekin (oui, encore lui). Une opportunité en or saisie par Robert Lewandowski, son sixième pion (déjà) de la saison. Les minutes qui suivent sont particulièrement difficiles pour Nordi Mukiele et ses coéquipiers, mais ces derniers ne craquent pas, notamment grâce à un superbe sauvetage de Mohamed Simakan sur Serge Gnabry, et parviennent petit à petit à redresser la barre. Konrad Laimer allume une première mèche de la tête, suivi juste avant la pause par Dani Olmo, qui oblige Manuel Neuer à s'employer et préserver l'avance de son équipe.Les choses s'emballent à vitesse grand V en début de seconde période. Jamal Musiala inscrit d'abord le but du break au bout de quelques secondes de jeu à la suite d'un enchaînement de qualité, avant que le remplaçant de Gnabry, touché au genou en fin de première période, ne délivre un caviar pour Leroy Sané moins de dix minutes plus tard. Suffisant pour enterrer leurs adversaires ? Que nenni. Konrad Laimer sonne la révolte quasi instantanément d'un missile téléguidé dans la lucarne de Neuer, puis André Silva passe à un nanomètre de ramener son équipe à un but, mais il est trop court pour reprendre l'offrande de Nkunku. Le soufflé retombé, le RB Leipzig voit Gulásci sauver son équipe devant Sabitzer, mais le gardien hongrois est totalement délaissé par sa défense quelques minutes plus tard, pour le plus grand bonheur de Choupo-Moting qui se charge de planter le quatrième pion pour boucler la rencontreUne victoire et trois défaites en quatre rencontres pour Leipzig : attention au précipice !