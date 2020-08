L'ogre bavarois dévore un tout petit Barça

Les Barcelonais ont eu le droit d'y croire une petite dizaine de minutes, puis le Bayern a pilonné. Et à la fin du bal, il ne reste qu'une pelouse jonchée de charpie rouge et bleu et un cyclone bavarois dont personne ne veut croiser la route.

Trente minutes pour tuer un match

4-1 en première mi-temps, 4-1 en deuxième

FC Barcelone (4-3-1-2) : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets (Fati, 70e) - Roberto (Griezmann, 45e), Vidal, De Jong - Messi, Suárez. Entraîneur : Quique Setién.



Bayern Munich (4-5-1) : Neuer - Davies (Hernandez, 84e), Alaba, Boateng (Süle, 76e), Kimmich - Goretzka (Tolisso, 84e), Thiago, Perišic (Coman, 68e), Müller, Gnabry (Coutinho, 75e) - Lewandowski. Entraîneur : Hans-Dieter Flick.

Un coup d'oeil au tableau d'affichage et un flashback. Il est à peine 21h30 à Lisbonne, les Allemands du Bayern mènent 4-1 après un peu plus de trente minutes de jeu, et c'est tout le monde qui est transporté en juillet 2014 à Belo Horizonte. À l'époque, Neuer, Boateng et Müller étaient déjà titulaires dans la même équipe et lapidaient le Brésil en demi-finale de Coupe du monde. Six ans et un mois plus tard, lese joue en quart de finale de Ligue des champions et lese nomme FC Barcelone. Et après le 8-2 final de ce soir, ceux qui aiment ne rien apporter aux conversations en balançant la phrase sur les Allemands qui gagnent toujours à la fin pourront à nouveau sortir leur poncif favori.Le Bayern a compris le principe : un match sec dure 90 minutes, pas 180, alors autant ne pas s'encombrer avec un round d'observation inutile. 4 minutes de jeu, une remise superbe de Lewandowski et une frappe bien sentie de Müller suffisent aux Allemands pour ouvrir le bal, même si un Alaba farceur et un Neuer à la main mollassonne sont là pour offrir l'égalisation au Barça dans la foulée. Résumer le début de match de Barcelone à ce cadeau du Bayern serait un brin réducteur et Messi donne des raisons d'y croire aux siens en enchainant un poteau et quelques percées. Assez pour permettre aux siens de faire illusion durant un petit quart d'heure, avant de sombrer définitivement.Le jeu en remise du Bayern fait des ravages dans une défense barcelonaise pleine d'espaces et Perisić envoie au fond des filets un laser à ras de terre détourné par Lenglet, puis par le pied de Ter Stegen. Un Ter Stegen qui sauve les meubles d'un double arrêt avant la demi-heure de jeu, mais qui ne peut rien dans la foulée quand Goretzka envoie une des plus belles balles piquée de l'année à Gnabry qui va finir le boulot en résistant à Lenglet. Immonde à la relance, le gardien barcelonais est à deux doigts de livrer le quatrième but à Lewandowski mais sait se faire pardonner en remportant le duel du bout du pied. Pas grave, Müller s'en occupe à la 31en coupant un centre de Kimmich. Dans sa grande mansuétude, le Bayern s'abstiendra de marquer dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps.Grand absent du tableau des buteurs de la première mi-temps, Robert Lewandowski pense laver cet affront à la 53ème minute mais son pion est annulé par un arbitre à la crête très ouvragée pour cause de hors-jeu. Mais même sans match retour au programme, la petite musique de lase permet de pointer le bout de son nez quand Suárez s'amuse avec Boateng avant de scalper Neuer à la 57ème. Match relancé ou baroud d'honneur d'une équipe qui n'a pas les moyens de renverser la vapeur ? Les cinq minutes qui suivent offrent la réponse et Davies dégomme Semedo sur le côté gauche puis sert Kimmich qui n'a plus qu'à avancer le pied pour marquer.Un sauvetage héroïque de Jordi Alba évite le score de tennis à l'aube des vingt dernières minutes, mais les ajustements tactiques de Setién dont le seul réflexe a été de faire entrer Antoine Griezmann ( «» ) ne servent à rien. Les attaquants catalans n'ont absolument rien à se mettre sous la dent et quand Messi ose cadrer une frappe, Neuer est là pour se coucher dessus. Lewandowski vient s'approcher du record de CR7 en plantant de la tête, Coutinho envoie un septième et un huitième buts pour le plaisir et à trois jours du début des demi-finales, l'étiquette de favori ne va pas avoir beaucoup de mal à trouver preneur.