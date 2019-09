Le Bayern déroule, Leverkusen se replace et le Hertha respire

Le Bayern a tranquillement roulé sur Cologne samedi après-midi, notamment grâce à un Lewandowski fidèle à lui-même et à un Coutinho sur le bon chemin. Face aux promus de l'Union Berlin, Leverkusen s'est remis la tête à l'endroit pendant que Fribourg a manqué une très belle occasion de rester accroché au wagon de tête. En bas de tableau, le Hertha Berlin s'est offert une bouffée d'oxygène en enfonçant Paderborn.

Comme chaque fois ou presque lorsqu'il est programmé le samedi à 15h30, l'adversaire proposé au Bayern - Cologne en l'occurrence - n'a pas pesé bien lourd en Bavière. Et c'est l'insatiable Lewandowski qui a donné ledans cette rencontre, avec des buts inscrits trois minutes après le début de chaque mi-temps. Un premier pion de près après une infiltration bavaroise par l'axe, un second de la caboche sur corner et l'affaire était pliée. Coutinho a ensuite rappelé à l'Allianz Arena qu'il était un bon joueur de football, et c'est peut-être la principale information de l'après-midi. Ses coéquipiers ont en tout cas montré que tout serait fait pour le remettre en confiance, et c'est à lui que le soin a été laissé de tirer le penalty obtenu par les Bavarois à la 62. Le Brésilien l'a transformé deux fois - à cause de coéquipiers indisciplinés ayant pénétré trop tôt dans la surface sur son premier essai - pour inscrire son premier but en Bundesliga. C'est ensuite lui qui a décalé Perišic, qui inscrivait le 4-0 d'une frappe précise. Auteur d'un début de saison pas totalement réussi avec deux nuls sur ses quatre premiers matchs, l'ogre bavarois reprend sa marche en avant.Englué à la huitième place du classement avec un seul point sur ses deux derniers matchs, le Bayer Leverkusen s'est remis la tête dans le bon sens samedi face aux promus de l'Union Berlin. Après un premier but refusé à Alario par la VAR, car l'un de ses coéquipiers en position de hors-jeu masquait le portier berlinois, la BayArena a pu exulter une première fois sans devoir déchanter à la 20. Après une frappe contrée, Volland pouvait reprendre, et sa frappe déviée terminait au fond des filets. Moche, mais suffisant pour prendre les devants. Cinq minutes plus tard, Alario aggravait le score d'une jolie frappe enroulée que ni défenseurs ni gardien ne pouvaient empêcher de se loger dans le petit filet. À peine entré en jeu, Polter a définitivement enterré les chances de l'Union à la 66en se faisant expulser après avoir tenté de massacrer la cheville de Baumgartlinger. Les hommes d'Urs Fischer poursuivent leur difficile apprentissage du très haut niveau pendant que ceux de Peter Bosz retrouvent une place plus conforme à leur statut.Avec neuf points en quatre rencontres, le SC Fribourg avait l'occasion avec la réception d'Augsburg de valider son fantastique début de saison. Mais malgré un véritable siège des cages de Koubek en fin de match, durant lequel ils ont touché deux fois les montants, les joueurs du Bade-Wurtemberg doivent se contenter d'un petit point.Avant la rencontre, le Hertha et Paderborn faisaient office de cancres de la ligue avec chacun un seul petit point en quatre matchs. Et la bouffée d'oxygène est pour les hommes de la capitale, qui s'imposent grâce à deux jolis pions de Dilrosun et Wolf.