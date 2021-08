Le Bayern de Nagelsmann tenu en échec par Gladbach

78

Gladbach (4-2-3-1) : Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Scally - Kramer, Neuhaus (Benes, 90e) - Herrmann (Hofmann, 64e), Stindl, Wolf (Bennetts, 72e) - Pléa (M. Thuram, 64e). Entraîneur : Adi Hütter.



Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer - Stanisic (B. Sarr, 82e), Upamecano, Süle, A. Davies - Kimmich, Goretzka - Sané (Coman, 74e), Müller (Choupo-Moting, 82e), Gnabry (Musiala, 74e) - Lewandowski. Entraîneur : Julian Nagelsmann.

Toujours pas de victoire pour le Bayern de Julian Nagelsmann.En quête d'un dixième titre de champion consécutif, le Bayern a souffert sur la pelouse du Borussia Park ce vendredi, et n'a pu faire mieux qu'un match nul (1-1) pour le premier match officiel de Julian Nagelsmann sur le banc bavarois. Mis en difficulté par le pressing de Gladbach, les hommes de Nagelsmann se font punir dès l'entame de match par Alassane Pléa, à la réception d'une remise subtile de Lars Stindl devant Dayot Upamecano, titulaire pour son baptême du feu avec le club bavarois. Dans cette rencontre rythmée et très plaisante, le Bayern tente le tout pour le tout pour revenir rapidement, mais se heurte à un grand Yann Sommer, auteur de plusieurs parades décisives. La délivrance vient, comme souvent, de Robert Lewandowski. L'attaquant polonais reprend parfaitement de l'intérieur du pied une énième galette de Joshua Kimmich juste avant le reposGênés par l'agressivité des joueurs d'Adi Hütter, les Bavarois galèrent pour passer devant, malgré deux fois plus de tentatives (vingt frappes contre dix) et plus de précision (dix cadrées contre quatre). Mais en face, le mur Sommer repousse tout et dégoûte le quatuor offensif du Bayern. En face, Gladbach joue crânement sa chance et manque de peu de surprendre une nouvelle fois la défense des champions en titre, Manuel Neuer répondant à son homologue suisse devant Stindl. Et quand le gardien du Bayern n'est pas là, les attaquants du Borussia manquent de réussite, à l'image de Marcus Thuram, qui aurait pu obtenir un pénalty en fin de rencontre. Victorieux en préparation (0-2), le Borussia réussit une nouvelle fois à contrer les plans de Nagelsmann, toujours à la recherche de son premier succès sur le banc du Bayern.La saison de Bundesliga est bel et bien lancée.