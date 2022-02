Le Bayern couche Leipzig dans un match plein

18

Bayern Munich (3-4-2-1) : Neuer - Pavard, Süle, L. Hernández (Upamecano, 73e) - Gnabry, Kimmich, Tolisso (Musiala, 63e), Coman (Kouassi, 85e) - Müller (Sabitzer, 84e), Sané - Lewandowski. Entraîneur : Julian Nagelsmann.



RB Leipzig (3-4-2-1) : Gulácsi - Mukiele (Henrichs, 72e), W. Orbán, Gvardiol - Klostermann, Laimer (Haïdara, 61e), Kampl (Szoboszlai, 46e), Angeliño - Olmo (Forsberg, 61e), Nkunku - An. Silva (Y. Poulsen, 80e). Entraîneur : Domenico Tedesco.

Julian Nagelsmann veut sonAu terme d'un récital intense, avare en temps faibles, le Bayern Munich a fini par déguster le RB Leipzig (3-2), ne laissant que des miettes au septième de Bundesliga. Dani Olmo a beau signer la première alerte sur le but de Manuel Neuer (10), Thomas Müller bondit de son terrier pour pousser le ballon au fond des filets après la manchette de Gulácsi devant Lewandowski. Les Taureaux rouges ne baissent pas les bras, mais Neuer est toujours là, avec son opération main ferme, pour dégoûter Olmo, par deux fois (16et 18). Alors, c'est André Silva qui décide de profiter d'un contre cinq étoiles du RBL, et notamment d'une bonne première fixation de Christopher Nkunku pour décaler Konrad Laimer, passeur décisif d'un piqué vicieuxLe seul détail, c'est qu'en face il y a Robert Lewandowski, et que le Polonais n'est jamais rassasié, encore moins quand le centre de Kingsley Coman est une galette. De quoi faire oublier sa semelle sur Gvardiol, qui a conduit à l'annulation du doublé de Müller quelques instants plus tôt (38). Décomplexés, les ouailles de Domenico Tedesco décident toutefois de coller tant bien que mal au train du Bayern. Pour ce faire, Christopher Nkunku, tout en lucidité, fait fructifier la deuxième offrande de la soirée de Konrad Laimer. Malheureusement pour le RBL, Joško Gvardiol dévie dans la foulée ou presque le centre de Serge Gnabry dans ses propres filetset le masque reprend place sur les visages des visiteurs. Pour de bon, cette fois, puisque malgré la bonne volonté des entrants Szoboszlai ou Forsberg, le Bayern ferme bien les vannes et se permet de jouer (un poil) avec les occasions.Avec neuf points d'avance sur le Borussia Dortmund (et un match en plus), le Bayern est sur une autoroute pour être à nouveau couronné. Et l'Europe aussi est avertie.