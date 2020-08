Le Bayern cogne Chelsea et monte dans le grand huit

Quasi assuré de la qualification après sa large victoire à l'aller (0-3), le Bayern Munich a collé une nouvelle dérouillée à un Chelsea déjà en vacances (4-1). Emmenés par Robert Lewandowski, auteur de ses douzième et treizième pions dans la compétition, les Bavarois verront les quarts pour la neuvième année consécutive et restent en course pour un fabuleux quadruplé après avoir déjà tout raflé en Allemagne.

102

Lampard fait tourner, Lewa fait croquer

Une question d'habitude

Bayern (4-2-3-1) : Neuer - Kimmich (Odriozola, 71e), Boateng (Süle, 64e), Alaba, Davies - Goretzka, Alcântara (Tolisso, 71e) - Gnabry (Martínez, 81e), Müller, Perišić (Coutinho, 64e) - Lewandowski. Entraîneur : Hansi Flick.



Chelsea (4-3-3) : Caballero - James, Zouma, Christensen, Emerson - Barkley, Kanté, Kovačić - Mount, Abraham (Giroud, 81e), Hudson-Odoi. Entraîneur : Frank Lampard.

Quelques pas d'élan et un plat du pied bien assuré que Caballero, pourtant parti du bon côté, peut à peine effleurer. On joue depuis tout juste dix minutes à l'Allianz-Arena, et Robert Lewandowski vient, sur penalty, de tuer le semblant de suspense qui restait dans ce quart de finale après la large victoire (0-3) bavaroise du match aller. Cinq mois après cette démonstration de force, le Bayern Munich, emmené par sa machine à marquer polonaise, a remis ça face à un Chelsea encore trop léger défensivement (4-1). Ticket composté – comme d'hab' – pour les quarts de finale de la Ligue des champions, donc. L'équipe d'Hansi Flick a, surtout, balayé les quelques doutes l'accompagnant à son entrée sur sa pelouse : après six semaines sans match officiel, les Bavarois sont prêts.Condamné à l'exploit, Chelsea se tire d'entrée deux balles dans le pied. L'une dès l'annonce des compositions d'équipe : déjà privé de Jorginho, Alonso, Azpilicueta et Pulisic (mais aussi de Pedro, et Willian), Frank Lampard se paye le luxe de laisser sur le banc Kepa, Rüdiger et Giroud. L'autre huit minutes après le coup d'envoi : Caballero descend dans la surface Lewandowski, parti à la limite du hors-jeu et buteur sur penalty (1-0, 10). Proche comme Müller de doubler la mise, le Polonais – déjà double passeur décisif à l'aller – offre ensuite sur un plateau le but du break à Perišić (2-0, 24).Davantage venus à l'Allianz-Arena pour entretenir les organismes en vue de la saison prochaine que pour maintenir le suspense, les coiffeurs londoniens croient tout de même réduire le score. Sauf qu'Hudson-Odoi voit finalement son joli but refusé après une intervention du car-régie, en raison d'un hors-jeu d'Abraham (28). Ce dernier se fait toutefois pardonner juste avant la pause, en exploitant en renard une faute de main de Neuer consécutive à un centre puissant d'Hudson-Odoi, encore lui (2-1, 44).Ragaillardis, lesattaquent plutôt bien la deuxième période et il faut un excellent retour d'Alcântara pour priver Barkley de l'égalisation (50). Assez ouverte, la deuxième période est notamment l'occasion pour Hansi Flick de reposer quelques cadres et de donner du temps de jeu à Corentin Tolisso, sorti du banc. Le Français le lui rend bien, en reprenant parfaitement un centre de la gauche de Davies (3-1, 76). Comme Álvaro Odriozola, lui aussi entré en jeu et auteur d'un centre parfait pour la tête de l'insatiable Lewandowski (4-1, 84).La coupure d'un mois et demi sans match officiel n'a donc pas eu raison de l'appétit du Polonais, auteur de ses douzième et treizième pions en C1 cette saison. Ni de celui du Bayern, toujours en course pour le quadruplé après avoir déjà roulé sur l'Allemagne. Alors que Chelsea, déjà sorti en huitièmes de finale de la Ligue des champions en 2015, 2016 et 2018, cale pour la quatrième fois consécutive à ce stade de la compétition. Les Allemands, eux, verront les quarts pour la neuvième fois consécutive. La onzième en douze ans. Pas dit qu'Hansi Flick et ses hommes s'en contentent.