Le Bayern atomise Dortmund

Impériaux en première période, puis maîtres de bout en bout du scénario de la rencontre, les Munichois ont bouffé tout cru des Borussen apathiques, qui voient les Bavarois leur ravir la première place de la Bundesliga.

La boucherie bavaroise

La fête est finie



Bayern Munich (4-3-3) : Neuer - Kimmich, Sule, Hummels, Alaba - Martinez (Goretzka, 77e), Thiago, Müller (Sanches, 80e) - Gnabry, Coman (Ribéry, 68e, Lewandowski. Entraîneur : Niko Kovač.



Borussia Dortmund(4-2-3-1) : Bürki - Piszczek, Akanji, Zagadou (Weigl, 46e), Diallo - Witsel, Delaney - Sancho, Dahoud (Götze, 62e), Bruun Larsen - Reus Entraîneur : Lucien Favre.



Ça devait être un. Le fameux sommet de la Bundesliga. Mais finalement, on a assisté à 90 minutes de massacre. Une heure et demie d'hégémonie, de toute puissance bavaroise, face à desdéchiquetés de bout en bout à Munich ce samedi et pulvérisés cinq buts à zéro. Le Bayern remonte sur le trône de la Bundesliga, son siège royal depuis six ans, et après la rencontre du soir, il est forcément difficile d'imaginer le Borussia parvenir à lui ravir sa couronne cette saison.Privé d'Alcácer, Guerreiro, Pulisic et Hakimi, Dortmund se présente quasiment sur une jambe à l'Allianz Arena pour ce 100de l'histoire. Pas fou, le Bayern sent vite l'odeur du sang et en profite pour plonger tout droit vers le but adverse. À la suite d'un corner d'Alcántara, Hummels est d'abord à deux doigts d'ouvrir le score, d'un coup de tronche qui lèche le poteau. Puis, c'est au tour de Müller de glisser une douceur à Lewandowski dans la surface. Mais le Polonais, seul face au but, banane son contrôle et loupe l'occasion d'envoyer tout de suite aux urgences un Borussia décidément pas dans son assiette ce samedi. Sonné, Dortmund semble pourtant réagir quand Reus galope côté gauche et centre en retrait pour Mahmoud Dahoud , dont le tir s'écrase sur le poteau. Un illusoire sursaut d’orgueil. Dortmund est complément à l'ouest défensivement, et Hummels vient catapulter de la tête dans la cage adverse un corner téléguidé d'Alcántara.Le coup d'envoi de la curée bavaroise : Martinez gagne tous ses duels au milieu, Coman disloque des reins sur son côté gauche, et Müller presse comme un cabot enragé la défense des Jaune et Noir, totalement asphyxiée. Zagadou en perd la tête et foire complètement une passe qui atterrit dans les pattes de renard de Lewandowski. Le numéro neuf munichois s'en va alors dribbler Burki, avant de conclure acrobatiquement, pour planter son 200pion en Bundesliga. Sur-dominé, Dortmund se noie dans les vagues d'attaques munichoises, et Martinez, d'une frappe du droit à l'entrée de la surface, s'en va inscrire la troisième banderille de l'après-midi. Fou, mais le Borussia n'a pas encore fini de couler : Müller sert Gnabry du gauche dans la surface, dont le coup de casque quadruple la mise. De quoi conclure une première période complètement tarée, aux allures de vrai boucherie footballistique.Forcément, le match adopte ensuite un ton plus sage. Le Bayern se procure bien quelques situations bouillantes, notamment en misant sur la vitesse de Gnabry et Coman sur les ailes, mais l'ensemble ronronne, comme si les deux formations avaient besoin de calmer le jeu, après un premier acte à la limite du surréalisme. Lewandowski, seul face au but, n'oubliera néanmoins pas d'essuyer l'assiette en fin de rencontre. La boucle est bouclée, le rideau déjà tiré, et le public munichois n'a plus qu'à s’époumoner de plaisir, dès le coup de sifflet final. La messe est dite, ses chants sont bavarois et le Bayern reprend un point d'avance sur Dortmund au classement d'une Bundesliga à laquelle il envoie un message sans équivoque : il est redevenu ce soir le candidat au titre le plus crédible à sa propre succession.