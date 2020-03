Le Bayern aspire Schalke

Schalke (5-4-1) : Schubert - Kenny, Becker, Todibo, Nastasic, Oczipka - Matondo (83e, Kutucu) , McKennie, Schöpf, Boujellab (64e, Raman) - Burgstaller. Entraîneur : Wagner.



Bayern (4-2-3-1) : Neuer - Pavard, Kimmich, Alaba, Davies - Tolisso (85e, Zirkzee) , Alcántara - Gnabry, Goretzka, Coutinho - Müller. Entraîneur : Flick

Après que Saarebrück a écrit l'histoire en devenant la première équipe de D4 à atteindre les demies de la Coupe d'Allemagne (victoire face au FC Düsseldorf aux tirs au but), le Bayern a lui fait du classique en écartant avec labeur un bon Schalke 04, ce mardi.Si Hansi Flick refuse de balancer ses seconds couteaux pour préparer au mieux le huitième de finale de C1 contre Chelsea, ses titulaires oublient de le remercier en se contentant d'une domination stérile. Galvanisés par la bouillante Veltins-Arena, lesfont jeu égal avec les, et c'est même Guido Burgstaller qui aura les opportunités pour faire trembler Manuel Neuer. Mais son beau geste trouve la barre (12) et son but sera refusé pour hors-jeu (20). Une traditionnelle volée pavaresque plus tard, c'est Joshua Kimmich (défenseur central du soir) qui montre la voie à suivre au Français après un corner repoussé (). Pas de jaloux, messieurs.Configuration similaire au retour de la pause : après que Philippe Coutinho a claqué sa spéciale sur la barre, Schalke recommence à malmener l'ogre bavarois. Il faut un excellent retour de Corentin Tolisso (titulaire) et un énorme raté de Benito Raman seul face à Neuer pour que le Bayern reste aux commandes. Leon Goretzka en a assez, et réplique par une tête aux 2 mètres trop enlevée, et un lumineux retourné qui passe de peu au-dessus. Les montagnes russes continuent : Kimmich se fend d'une grosse boulette sans conséquence (merci Neuer), et Gnabry passe à un souffle d'inscrire le but du break au second poteau sur un corner. Les visiteurs trembleront jusqu'au bout sous les assauts de l'excellent Gallois Rabbi Matondo (19 ans), mais tiennent leur qualif' pour les demies.Et cette fois, pas d'ultras gênants pour gâcher la fête