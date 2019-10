« Le Bayern a refusé mes services parce que j'avais 287 ans »

333 saisons au plus haut niveau, pour un total de 15 678 matchs, 11 217 victoires, 42 672 buts inscrits et 987 trophées. Ces stats à faire pâlir Gianluigi Buffon de jalousie sont l'œuvre de Sepp Hedel, entré en septembre au Guinness des records au terme de la partie la plus longue de l'histoire à Football Manager. L'Allemand de 37 ans revient sur une carrière hors norme qui l'a vu faire du FC United le plus grand club de Manchester, faire bâtir le plus grand stade d'Inde et, évidemment, renvoyer Ousmane Dembélé et son Winchester City FC à leurs études.

« J’ai dû partir vivre plusieurs mois en Afrique. Faute de réelle vie sociale, le jeu avait quelque chose de familier, et m’a aidé à me sentir comme à la maison et à passer le temps. »

« La direction d’Hereford, club que j'ai rejoint en 2267, a failli me virer après ma deuxième saison. »

New record: Longest single game of @FootballManager ⚽After 333 seasons, 1,940 hours of real-world play time and 42,672 goals scored, Germany's Sepp Hedel is victorious ? https://t.co/2GUcPeAY6Z #GWRgamers — GuinnessWorldRecords (@GWR) October 2, 2019

« Après cinquante ans à Manchester, j’avais fait le tour de la question, et Bengaluru cherchait quelqu’un. »

« La construction, en 2257, du plus grand stade d’Inde, et atteindre les demi-finales de la Ligue des champions asiatique en 2075, 2246 et 2255 étaient aussi de grandes réussites pour le football indien. »

« Par moment, j’étais vraiment préoccupé par ce record. Mais le jeu m’a souvent agréablement surpris, et l’amusement revenait à mesure que de nouveaux défis se présentaient à moi. »

« Si quelqu’un bat mon record ? Ce n’est pas demain la veille, mais je ne crois pas que je relèverai le défi à nouveau. »

Propos recueillis par Simon Butel

C’est génial d’être récompensé de mes efforts dans le jeu ! C’était l’objectif, en commençant la partie.Début 2017, j’avais entendu parler du premier record, qui était de 157 saisons à l’époque. Je me suis alors dit que c’était à ma portée, puisque j’avais déjà fait plusieurs parties auparavant. Après plusieurs tentatives, le record est monté à 221 saisons. J’avais un peu laissé tomber, mais j’ai fini par lancer mon ultime tentative en décembre 2017. À cette période, j’avais du temps à y consacrer : dans le cadre de mon travail, j’ai dû partir vivre plusieurs mois en Afrique. Faute de réelle vie sociale, le jeu avait quelque chose de familier, et m’a aidé à me sentir comme à la maison et à passer le temps.Je préfère ne pas entrer dans les détails. Ça n’a en tout cas rien à voir avec le foot ou les jeux vidéo.Les deux. J’ai joué au foot jusque l'âge de 16 ans, et j'ai commencé à jouer dès 1994 à, et à2 et 3 à partir de 1998 (deux jeux allemands de management). Et en 2015, j’ai commencé à jouer à. Au départ, c’était juste pour me divertir un peu.Des petites équipes. Il n’y a aucun intérêt à gagner le championnat avec le Barça. Pour mon record, j’ai commencé en Vanarama National League, la cinquième division anglaise, avec le FC United of Manchester, parce que c’est le niveau le plus bas auquel on peut jouer dans le jeu.Environ dix ans, et vingt pour gagner le championnat, en 2037. C’était un moment très spécial : avant ça, j’avais terminé six fois deuxième !Ne pas me faire virer était l’un de mes objectifs principaux. Mais la direction d’Hereford, club que j'ai rejoint en 2267, a failli me virer après ma deuxième saison. Le truc, c’est que je voulais changer la tactique pour l’adapter à mon style de jeu, et cela prend du temps d’avoir de bons résultats.C’est un 4-3-3 basé sur la possession, comme le Bayern Munich.Je suis un grand fan d’Arjen Robben, donc je regardais les matchs du Bayern. À présent, j’aime bien le Los Angeles Galaxy, avec Zlatan Ibrahimović. Et je suis les grands championnats, et la Bundesliga, bien sûr.Après mon passage en Inde, au Bengaluru FC, je voulais rejoindre le Bayern. Mais le jeu n’est pas configuré pour une si longue partie, et ils ont refusé mes services. Peut-être parce que j’avais 287 ans.J’ai fait du FC United l’un des plus grands clubs du monde, donc il n’y avait aucun intérêt à partir pour rejoindre un club comme le Barça. Donc je suis allé à Bengaluru, pour vivre une nouvelle expérience. Après cinquante ans à Manchester, j’avais fait le tour de la question, et Bengaluru cherchait quelqu’un. C’est comme dans une vraie carrière : tu scrutes le marché pour voir qui recrute.Le temps de faire monter le FC United en Premier League et de gagner les premiers millions, les grands joueurs actuels avaient tous pris leur retraite.Quand tu joues dix saisons ou plus, c’est-à-dire environ 80 heures avec des joueurs, tu commences à les connaître, et tu développes de nouveaux joueurs favoris. Quel est l’intérêt de jouer avec le Ronaldo de 35 ans pendant une ou deux saisons seulement ? Voir les joueurs grandir, évoluer, s’améliorer, c’était ça mon plaisir.Difficile à dire. Ce que je sais, sans vouloir passer pour un nerd, c'est que j’ai joué l’équivalent de 81 jours complets entre décembre 2017 et septembre 2019.C’était vraiment dingue de battre Manchester United et Manchester City la première fois. Mais je n’ai pas gagné tous les matchs ni tous les trophées chaque saison. Donc chaque année était un nouveau défi. À part ça, les plus grands moments de ma carrière ont été le premier titre de champion d’Angleterre et la première victoire en Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid. La construction, en 2257, du plus grand stade d’Inde - l’Hedel-Arena, qui faisait 86 250 places -, et atteindre les demi-finales de la Ligue des champions asiatique en 2075, 2246 et 2255 étaient aussi de grandes réussites pour le football indien.C'était différent. Tu ne peux pas recruter des Ronaldo, puisque tu ne gagnes pas d'argent, tout simplement. Pas de droits télé, pas de gros sponsors, donc j'ai formé les joueurs indiens et fait signer de jeunes talents brésiliens. Donc oui, c'était cool !Je ne suis ni l’un ni l’autre. J’ai énormément joué en Afrique, et pas tant que ça en Allemagne. Je ne suis pas un héros : ma petite amie est infirmière en soins pré-hospitaliers d'urgence, elle sauve des vies. Moi, j’ai juste tué le temps. Et j’ai une vie bien remplie, un contrat à plein temps, une petite amie depuis 2012, donc je les laisse parler, même si bien sûr j’apprécie lesBon, disons qu’elle s’inquiétait parfois parce que je n’étais pas toujours très fun. Par moment, j’étais vraiment préoccupé par ce record. Mais le jeu m’a souvent agréablement surpris, et l’amusement revenait à mesure que de nouveaux défis se présentaient à moi. Mais j’ai toujours pris du temps pour elle ! Ceci dit, on joue tous les deux aux jeux vidéo, donc ce n’est pas forcément un problème entre nous. Je crois d’ailleurs que ma copine est très fière de moi. Mes collègues aussi. Ma famille, en revanche, ne doit pas trop saisir de quoi il s’agit.Dans les statistiques, on peut voir le nombre de fois où la partie a été sauvegardée. Je n’ai pas le chiffre exact en tête, mais j’ai dû sauvegarder 150 fois en 333 saisons. Donc je prenais les choses comme elles venaient : si je perdais, je perdais.Quand j’ai battu le record, j’ai prévenu les développeurs du jeu qui ont vérifié. Il faut savoir que pour que le record soit validé, il ne faut pas avoir passé plus de 5% de sa carrière en vacances. Mais je n’en ai pas pris une fois : il y a toujours des défis à relever. On ne gagne pas la Ligue des champions ensur la plage.Battre le record précédent d’une saison n’était pas assez impressionnant. Et le chiffre cool suivant était 333, voilà. Si quelqu’un bat mon record ? Ce n’est pas demain la veille, mais je ne crois pas que je relèverai le défi à nouveau. J’ai mon certificat, c’est bon ! Enfin, je ne l’ai pas encore. Quand je l’aurai reçu, je pense que je l’accrocherai au-dessus de mon PC.Pas encore... Ceci dit, je ne pense pas qu’on puisse comparer mon boulot dans le jeu avec le travail des recruteurs. Je ne serais pas capable de déceler les talents, à mon avis.Oh, j’ai plein de temps libre pour Netflix maintenant ! Replonger ? Peut-être un jour, mais pas sur2020.