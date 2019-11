Le Bayer fait tomber le Bayern

Bayern (4-5-1) : Neuer - Pavard, Javi Martínez (Thiago Alcântara, 80e), Alaba, Davies - Gnabry, Goretzka, Kimmich, Müller (Coutinho, 69e), Perišić (Coman, 69e) - Lewandowski. Entraîneur : Hans-Dieter Flick.



Bayer Leverkusen (4-2-3-1) : Hrádecký - L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell (Sinkgraven, 64e) - Aránguiz (Demirbay, 80e), Baumgartlinger - Diaby, Amiri, Bailey (Bellarabi, 62e) - Volland. Entraîneur : Peter Bosz.

VLA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bailey couche le Bayern. Quelques jours après sa démonstration en Ligue des Champions face à l'Étoile Rouge de Belgrade , le Bayern est redescendu de son nuage et s'est incliné à domicile face au Bayer Leverkusen. Brouillons et malchanceux, les Bavarois se sont heurtés à la vaillance des visiteurs ou à des sauvetages héroïques mais surtout à l'efficacité du duo Volland-Bailey sur les contres. Suite à une récupération de Moussa Diaby au niveau de la ligne médiane, le duo a frappé une première fois en début de match, Volland lançant parfaitement en profondeur un Leon Bailey qui a trompé Manuel Neuer d'une frappe croisée à l'entrée de la surface (0-1, 10). Une demi-heure plus tard, les deux mêmes hommes se sont chargés de refroidir l'Allianz Arena sur un nouveau contre dans la foulée de l'égalisation de Müller (1-2, 36). Lequel avait profité d'un cafouillage de la défense du Bayer pour déclencher une frappe, à l'entrée de la surface (34).Tout au long de la seconde mi-temps, le Bayern a confisqué le ballon et tenté sa chance à de multiples reprises. Mais il a fait preuve d'un manque criant de réalisme, entre malchance, tirs imprécis - à l'image de Lewandowski, méconnaissable aujourd'hui - poteaux et exploits de Hrádecký, auteur d'une double parade déterminante (60). L'addition aurait même pu être plus salée pour le Bayern, si Neuer n'avait pas multiplié les arrêts face à des adversaires toujours dangereux sur les contre-attaques.Un mal de tête suite à une rencontre face au Bayer, les Bavarois ne s'y attendaient pas.