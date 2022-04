Le Bayer Leverkusen accroché à Bochum

Bochum (4-2-3-1) : Riemann - Gamboa, Bella-Kotchap, Leitsch, Soares - Stafylídis, Losilla - Pantović (Holtmann, 63e), Rexhbeçaj (Löwen, 63e), Asano (Blum, 81e) - Polter (Zoller, 81e). Entraîneur : Thomas Reis.



Bayer Leverkusen (4-2-3-1) : Hrádecký - Kossounou, Tah (Bakker, 30e), Tapsoba, Hincapie - Andrich, Aránguiz - Diaby, Demirbay (Palacios, 77e), Paulinho (Bellarabi, 66e ; Sinkgraven, 77e) - Schick (Alario, 77e). Entraîneur : Gerardo Seoane.

NDS

au bout de l’ennui.Aucune des deux formations n’est parvenue à se montrer suffisamment dangereuse pour ouvrir le score. Un partage des points qui met le Bayer à distance de tir du RB Leipzig, alors que Bochum fait un pas de plus vers le maintien. Pourtant, l’entame de ce match a été plutôt rythmée. Surtout pour les joueurs de Thomas Reis, qui se sont montrés entreprenants, confirmant ainsi leur statut de surprise de la saison en Bundesliga. Takuma Asano a, par exemple, buté sur Aránguiz dans la surface (9). Très volontaire sur son côté gauche, le Japonais a ensuite baissé de régime, comme l’ensemble du VFL Bochum. Pendant ce temps, le Bayer a mis le pied sur le ballon, mais sans parvenir à se montrer particulièrement dangereux.Au contraire, ce sont les locaux qui se sont créées la plus grosse occasion du premier acte avec la frappe de Soares (41) déviée par Aránguiz et venue s’écraser sur la barre transversale de Hrádecký. Au retour des vestiaires, le Bayer a gardé la possession de la balle. Même si là encore, les locaux se sont montrés plus dangereux avec une tête non-cadrée de Pantović. Bien qu’en place défensivement, ils ont ensuite été déstabilisés par la vitesse d'un Paulinho (63) s'écroulant dans la surface. Penalty ? Oui... Mais complètement raté par Moussa Diaby, qui a glissé et touché par deux fois la balle envoyée dans les buts (64). Ballon rendu aux joueurs de Bochum, donc.Un ultime frisson pour les supporters du Vonovia Ruhrstadion, qui ne sursauteront plus jusqu’à la fin du match.