Le Bayer culbute les Rangers et file en quarts

Bayer Leverkusen (4-3-3) : Hradecky - L. Bender (Dragovic, 68e), Tapsoba , S. Bender (Tah, 77e), Sinkgraven - Aranguiz , Palacios (Stanilewicz, 87e), Wirtz (Baumgartlinger, 68e) - Havertz , Diaby (Bailey, 68e), Volland. Entraîneur : Peter Bosz.



Glasgow Rangers (4-3-3) : A. McGregor - Tavernier (Patterson, 77e), Goldson , Helander , Barisic - Davis (Arfield, 66e) , Jack , Aribo - Barker (Hagi, 60e), Morelos (Stewart, 77e) , Kent (Jones, 66e). Entraîneur : Steven Gerrard.

Même pas peur.Facilement vainqueur du match aller en Écosse (1-3), le Bayer Leverkusen n'avait plus qu'à terminer le travail ce jeudi. Et pour ça, ils n'ont pas eu à forcer leur talent, ni même à trembler. Ils ont juste eu besoin de dominer de la tête et des épaules le premier acte, en tentant d'ouvrir le score grâce à Kai Havertz, déjà buteur lors du round précédent. Mais cette fois-ci, le prodige allemand a d'abord trouvé la barre transversale, puis les gradins vides de la BayArena. Défensivement, les longs ballons écossais n'inquiètent pas les Allemands, ce qui leur permet de gérer tranquillement ce match retour, tout en sachant qu'avec aucun but encaissé à la pause, leur qualification est encore plus que jamais acquise.Pour s'en assurer définitivement, et faire le plein de confiance avant leur quart de finale ce lundi, ils décident de marquer au retour de la pause. Une passe de Charles Aránguiz dans la profondeur, un mauvais alignement adverse et une accélération de Moussa Diaby suffisent pour que l'ancien parisien marque son premier but de la saison en Ligue Europa (1-0, 51). Après ça, Steven Gerrard procède à une large revue d'effectif. Sans succès, car ce sont les locaux qui continuent à avoir la mainmise sur le cuir, et Havertz qui poursuit un récital dépourvu de but. Qu'importe, l'essentiel est ailleurs, le Bayer passe les huitièmes de finale de Ligue Europa, et affrontera l'Inter Milan, tombeur de Getafe ce jeudi soir. Voilà un match qui s'annonce déjà excitant.