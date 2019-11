Le Bayern déguste Düsseldorf, Mönchengladbach chute à Berlin

Souverain à Düsseldorf, le Bayern a bouffé tout cru le Fortuna (0-4), quand Schalke a retrouvé le top 4 du championnat, en domptant le Werder Brême (1-2). Mais c'est surtout l'Union Berlin qui a fait le show ce samedi outre-Rhin, en terrassant le Borussia Mönchengladbach (2-0), pourtant leader du championnat.

En jambes en début de match, le Bayern a aussi quelques astuces en stock pour bouger son adversaire du jour. En atteste ce corner court que ce petit vicelard que Müller adresse à Kimmich, dont le centre fuyant trouve Pavard, qui dévie du bout du pied pour ouvrir le score. Perturbé par le pressing munichois, le Fortuna n'a pas les neurones bien en place, à l'image de ce dégagement que Steffen, le portier de Düsseldorf, dépose dans les pieds de Müller. L'Allemand n'a plus qu'à glisser pour Gnabry à droite, dont le centre trouve Tolisso, qui double la mise, du droit. Définitivement dépassé, le Fortuna se ratatine sur ses bases arrière, et Gnabry, à la conclusion d'un superbe mouvement collectif, ajoute un troisième pion avant la pause. Coutinho n'aura plus qu'à essuyer l'assiette en fin de match et conclure sur une note parfaite le festin bavarois.Pas ridicule, le Werder fait de la résistance sur sa pelouse. Du moins, jusqu'à ce qu'Amine Harit ne signe un tir subtilement enveloppé, qui débloque Schalke et le tableau d'affichage. Suffisant pour que le Werder se mette soudainement à cafouiller son football : Langkamp perd un ballon dangereux face à Raman, qui trompe une seconde fois Pavlenka, d'un tir entre les jambes du gardien brêmois. Si Osako réduit ensuite le score, lesgarderont toujours un léger cran d'avance et grimpent ainsi à la 4place du championnat.Pas emmerdé avec l'esthétisme, Wout Weghorst ouvre la marque pour Wolfsburg, en effleurant du front un tir d'Arnold. Moche, mais ça, l'attaquant des Loups s'en tamponne : le voilà déjà à six buts en championnat cette saison. Malheureusement pour le VFL, Tisserand a ensuite la brillante idée de se choper un second jaune synonyme de rouge. Bizarrement,s’accommodent plutôt bien de leur infériorité numérique et João Victor profite même d'une énorme cagade de Felix Wiedwald, qui lui dégage dans les pieds, pour doubler la mise. Du tout-cuit pour Wolfsburg, qui regoûte enfin à la victoire, après 7 matchs sans succès, toutes compétition confondues.Onzième et plutôt bien dans ses baskets pour la première saison de son histoire en Bundesliga, l'Union fait vite grimacer le Borussia : dès la 15minute, Ingvartsen vient déposer un centre enveloppé sur le crâne d'Anthony Ujah, qui laisse Sommer impuissant sur sa ligne. Et ensuite ? Plus grand-chose. Sans idées devant, lesse cassent systématiquement les chicots sur le 3-5-2 berlinois, notamment emmené par un Neven Subotić impeccable défensivement. Andersson, d'un pion opportuniste de la tête, vient même doubler la mise dans le temps additionnel. Superbe opération pour l'Union, qui s'éloigne de la zone rouge. Le Borussia, lui, conserve le leadership de la Bundesliga, mais voit le Bayern se rapprocher, à un petit point au classement.Leverkusen rêvasse en début de match, et Lucas Höler, pas fou, s'en va claquer une tête piquée sur corner, pour punir les errements défensifs des gars de Peter Bosz. Mais les Rouge et Noir retrouvent ensuite des cannes et Moussa Diaby vient logiquement égaliser, d'un tir croisé millimétré à l'entrée de la surface. Le Bayer aura ensuite beau canarder copieusement les cages adverses, en signant près de 25 tirs le long du match, Fribourg ne craquera plus et en profite pour continuer de squatter le 3rang de la Bundesliga.