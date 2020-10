Le Barça zappe la Juve

Dominée, mais plombée par trois buts de Morata logiquement refusés à la suite de l'utilisation de la VAR, la Juve n'a pas pu contrecarrer le Barça, qui a affirmé sa supériorité technique après la pause.

2

Dembélé verni, Morata maudit

Morata, rien ne VAR plus

Blaugrana

Juventus (4-2-3-1) :Szczęsny - Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo - Bentancur, Rabiot (Bernardeschi, 84e), Kulusevski (McKennie, 75e), Chiesa, Dybala- Morata (Arthur, 82e). Entraîneur : Andrea Pirlo.



FC Barcelone (4-2-3-1) : Neto - Sergi Roberto, Araujo (Busquets, 46e), Lenglet, Jordi Alba - Pjanić, De Jong - Dembélé (Fati, 66e), Griezmann (Firpo Junior, 88e), Pedri (Braithwaite, 90e) - Messi. Entraîneur : Ronald Koeman.

Par Adrien Candau

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Difficile de savoir si Álvaro Morata va virer technophobe, à la suite du match de ce soir. Ce qui est certain, c'est que l'attaquants'est vu refuser trois pions par l'arbitre, assisté par une VAR impitoyable avec les Piémontais ce mercredi. Plus réaliste et un ton au-dessus techniquement en seconde mi-temps, le Barça a lui proprement contrôlé son affaire et en a profité pour remporter un match dont l'issue lui permet de grimper en tête de son groupe de Ligue des champions.Heureux de figurer dans le onze type après avoir débuté sur le banc lors du Clásico, Antoine Griezmann, servi par Pjanić, enflamme d'entrée la soirée, en envoyant un caramel sur le poteau droit turinois. On ne joue que depuis deux minutes, mais le ton est donné : ce Barça ne va pas avoir besoin de grand-chose pour s'engouffrer dans les brèches piémontaises, ce mercredi. La Juve se bouge pourtant les miches, trouve quelques décalages grâce aux dézonages en série de Paulo Dybala, mais rien n'y fait : la Vieille Dame n'aura tenté qu'une frappe à la demi-heure de jeu. Même s'il convient de souligner que Morata se sera vu dans le même temps refusé deux pions à chaque fois pour hors jeu, après vérification de la VAR. Plus réaliste, plus chanceux aussi, le Barça tergiverse moins et Dembélé, d'une frappe lointaine contrée par Chiesa, ouvre la marque au quart d'heure de jeu. Messi, servi par une talonnade astucieuse de Griezmann, loupe ensuite le doublé, alors qu'il était dans une position idyllique pour enfoncer les. Finalement, l'affaire s'équilibre et ce premier acte s'achève sur des séquences de possession stériles et plutôt rasoirs des deux cotés.Le Barça a heureusement l'élégance de commencer la seconde période sur une note technique plus relevée. Pjanić et De Jong passent la seconde dans l'entrejeu et Dembélé et Pedri, mieux servis, peuvent s'offrir quelques décalages inspirés sur les ailes. En souffrance, la Juve n'existe plus que par séquences, ce qui n'est pas loin de lui suffire pour revenir au score. Mais Morata, décidément poissard ce soir, se voit une fois de plus refuser un but, après avoir trompé Neto à bout portant, à la suite d'un centre en extension de Cuadrado. La VAR vient alors encore sanctionner l'ancien, hors jeu d'un microscopique bout de mollet. Lesn'en restent pas moins dominés et Messi puis Griezmann loupent par la suite encore une fois le but ducoté catalan. Demiral, lui, vit manifestement plutôt mal le scénario du match, et chope un second jaune synonyme de rouge, après avoir savaté Pjanić dans l'entrejeu. Bernardeschi, tout juste entré en jeu, n'est pas plus adroit défensivement et déstabilise Fati dans la surface. Le penalty, transformé dans la foulée par Messi, vient alors conclure la sale soirée piémontaise. Pour le Barça, en revanche, tout baigne: lesrepartent avec trois points de l'Allianz Stadium et s'adjugent la première place de ce groupe G de la C1.