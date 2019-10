Le Barça veut blinder Ansu Fati

AAF

Le tube de ce début d'année n'est pas près de s'arrêter.Aussi surprenant que cela puisse paraître, la révélation du FC Barcelone Ansu Fati ne fait pas partie de l'équipe première du Barça. Pas encore, du moins. Alors qu'il a signé son premier contrat pro en juillet dernier, l'international espoirs espagnol devrait très prochainement recevoir une nouvelle offre de la part de son club en faisant un joueur à part entière du groupe pro, rapporte leSelon le média espagnol, Fati dispose actuellement d'un contrat, signé cet été et qui le lie au club jusqu'en 2022, avec un salaire variable selon le nombre d'apparitions qu'il accumulerait avec les équipes jeunes, le Barça B ou les pros et une clause libératoire de 100 millions d'euros. Le nouveau contrat acterait le statut de Fati dans le groupe professionnel et doublerait ladite clause, considérée comme n'étant pas assez dissuasive pour les plus grosses puissances du football mondial.L'histoire aurait dû leur apprendre que 200 millions non plus, ce n'est pas forcément dissuasif.