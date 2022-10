Le Barça va déposer plainte contre l’arbitrage du match face à l’Inter

? UEFA #ChampionsLeague?️ Xavi : "On part fâchés, cette main est une injustice très claire ! Mais c'est l'arbitre qui a décidé...#InterBarça pic.twitter.com/anVWE41yJN — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 4, 2022

TP

La sauce catalane. Défait à Giuseppe-Meazza sur le score de 1-0 face à une solide équipe de l’Inter Milan , le FC Barcelone n’a pas digéré cette défaite et en veut fortement à l’arbitrage. À tel point que le club catalan va déposer une plainte à l’encontre de Pol van Boekel, référent VAR de la rencontre. Selon As , Joan Laporta va saisir l'UEFA dans les prochaines heures pour ce qu’il considère être: comprendre la main non sifflée dans la surface de l'Interiste Denzel Dumfries. Le présidentsouhaite que Pol van Boekel n’arbitre plus jamais un match du FC Barcelone.Peu après la rencontre, Xavi n’avait déjà pas caché sa colère lui non plus :Toujours est-il que les Barcelonais sont actuellement troisièmes de leur groupe avec six longueurs de retard sur le leader munichois et trois sur l’Inter Milan.