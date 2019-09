Le Barça touche le fond à Grenade

FC Grenade (4-2-3-1) : Rui Silva - Neva, G.Sánchez, Duarte, V.Díaz - Montoro, Herrera (Gonalons, 83e) - Machís (Vadillo, 62e), Azeez, J.A.R Díaz - Soldado (C.Fernández, 57e). Entraîneur : Diego Martinez Penas.



FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Firpo (Fati, 46e), Lenglet, Piqué, Semedo - Rakitić (Vidal, 62e), De Jong, Roberto - Griezmann, Carles Pérez (Messi, 46e), L.Suárez. Entraîneur : Ernesto Valverde.

Peur sur Los Carmenes.Dans une première période cataclysmique, le Barça n'a quasiment pas existé de la première à la dernière minute contre Grenade, une équipe promue en Liga cette saison. Dès le début de la partie, les locaux profitent d'un centre dévié par Piqué et prolongé par Ramón Azeez au fond des filets (2, 1-0). Mené au score, les Culés tentent quelques brèves incursions via Frenkie De Jong, l'homme le plus en vue côté catalan. Mais à chaque fois, les tirs de Luis Suárez butent sur une défense andalouse parfaitement regroupée. Aux prises avec Roberto Soldado, Gerard Piqué s'énerve et récolte un carton jaune. Ernesto Valverde le sait : il faut faire entrer les génies.C'est donc logiquement qu'un double changement s'opère à la pause : Lionel Messi et Ansu Fati font leur apparition pour remplacer Junior Firpo (fautif sur l'ouverture du score) et Carles Pérez. Mais dans les faits, les génies ne peuvent plus rien offrir de miraculeux à Valverde. Les choses empirent même avec le troisième changement du coach barcelonais : coupable d'une main dans la surface, Arturo Vidal engendre un penalty pour Grenade, transformé par Alvaro Vadillo qui prend Marc-André Ter Stegen à contre-pied (64, 2-0). En pleine chute libre, le Barça ne parvient pas à refaire surface et encaisse déjà sa deuxième défaite de la saison en six matchs toutes compétitions confondues.Deux victoires, un match nul et deux défaites, le Barça est devenu une équipe du ventre mou de Liga.