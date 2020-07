Le Barça tombe à domicile, Majorque officiellement relégué

L'avant-dernière journée de la Liga a été riche en enseignements. Outre le titre du Real Madrid, le FC Barcelone a chuté face à Osasuna (1-2), l'Atlético de Madrid a pris seul la troisième place du classement, tandis qu'en bas de tableau, Alavés a assuré son maintien. Tout le contraire de Majorque, officiellement relégué.

Les autres matchs :

En grande difficulté actuellement, le Barça, privé d'Antoine Griezmann, blessé , a confirmé sa toute petite forme du moment, en chutant pour la première fois depuis le déconfinement face à Osasuna (1-2). Surpris dès l'entame de match par un pion de José Arnáiz (0-1, 16), les Catalans, en manque cruel d'inspiration offensive (zéro tir cadré en première mi-temps), avaient pourtant égalisé sur un coup franc de Messi (1-1, 62). Mais même en supériorité numérique à la suite de l'exclusion de Gallego, les joueurs de Quique Setién se sont fait surprendre au bout du temps additionnel par Roberto Torres (1-2, 90+4). Une défaite anecdotique, puisque le Real Madrid a fait le boulot face à Villarreal (2-1) pour s'assurer le titre de champion. Comme quoi, c'est clair : le problème, c'est bien Grizou...À égalité de points avec le Séville FC avant le coup d'envoi, l'Atlético de Madrid a pris deux longueurs d'avance sur les Andalous dans la quête du podium. Dominés en première période par un solide Getafe, les joueurs de Diego Simeone ont appuyé sur l'accélérateur dès l'entame du deuxième acte et ont été récompensés grâce à Marcos Llorente, d'une belle frappe à l'entrée de la surface (0-1, 54), et Thomas Partey (0-2, 80). Lesréalisent une bonne opération puisque Séville a été tenu en échec par la Real Sociedad, au terme d'un match soporifique (0-0). Ni la Real Sociedad (sixième) ni Getafe (septième) n'est encore assuré d'une qualification en Ligue Europa.Une fameuse place européenne qui s'éloigne pour l'Athletic Club, défait sur sa pelouse par Leganés (0-2). Il faut dire que les Basques se sont mis en difficulté tout seuls, en se retrouvant à dix dès la 22minute et l'expulsion de leur gardien Unai Simón. Grâce à des pions en fin de match de Guerrero et Assalé, les visiteurs (18) peuvent toujours croire au maintien.À une journée de la fin, la course au maintien, elle, commence à se décanter. Tombeur du Betis (1-2), Alavés est définitivement sauvé. Défait par Grenade sur sa pelouse (1-2), Majorque évoluera de son côté à l'étage inférieur la saison prochaine, tout comme l'Espanyol, déjà relégué . Le Celta de Vigo, premier non-relégable, a cru aller chercher un point très important en toute fin de match face à Levante, mais le but de Fernández dans le temps additionnel a finalement été refusé pour hors-jeu (2-3). Les hommes d'Óscar García ne conservent donc qu'une seule unité d'avance sur Leganés. Tout se jouera dimanche. Vigo ira défier l'Espanyol, tandis que Leganés accueillera un Real Madrid déjà champion.