Le Barça terrasse Villarreal

Pour sa première rencontre de sa saison, le FC Barcelone a terrassé Villarreal au terme d'une rencontre globalement maîtrisée (4-0). Porté par un Ansu Fati monstrueux, auteur de deux buts, les Blaugrana ont également montré qu'ils pourraient changer de système, puisque Koeman a aligné ensemble Griezmann, Fati, Coutinho et un Messi finalement plutôt dans son état dans un 4-2-3-1 convaincant. Bref, ça promet.

Fati, Ansu du lot

Barcelone (4-2-3-1) : Neto - Roberto, Piqué (c), Lenglet, Alba - Busquets (Trincão, 78e), De Jong - Messi, Coutinho (Gonzalez, 70e), Fati (Dembélé, 70e) - Griezmann (Pjanic, 78e). Entraîneur : Ronald Koeman.

Villarreal (4-4-2) : Asenjo - Gaspar, Albiol, Torres, Estupinan - Chukwueze (Kubo, 74e), Parejo, Coquelin (Trigueros, 46e), Gomez - Moreno (Bacca, 84e), Alcacer (Iborra, 46e). Entraîneur : Unai Emery.

Barcelone n'aurait pas pu rêver d'un meilleur départ pour son nouveau cycle. Après un été désastreux, tant sur le plan sportif qu'institutionnel, les, humiliés par le FC Bayern en Ligue des champions (2-8) et en proie à une crise institutionnelle encore loin d'être terminée, ont fait oublier une partie de leurs problèmes ce dimanche, en démarrant leur saison de la meilleure des manières face à Villarreal (4-0). Les hommes de Ronald Koeman, particulièrement conquérants, mobiles sur le front de l'ataque et portés par un Ansu Fati déjà, ont été convaincants face à un sous-marin jaune sans solution offensivement et fébrile défensivement. Mieux : le Barça a montré qu'il était capable de gérer, d'attaquer et défendre ; Koeman, qu'il avait les moyens de faire jouer Griezmann, Coutinho, Messi et Fati ensemble. Bref, ça promet.Privé de son premier match face à Eibar, le FC Barcelone débutait sa saison ce dimanche face à Villarreal avec pas mal d'incertitudes, et surtout, un plan de jeu intriguant et en rupture avec le traditionnel 4-3-3 catalan. De fait, Ronald Koeman alignait ses quatre attaquants vedettes Griezmann, Fati, Messi et Coutinho au sein d'un 4-2-3-1. Dans ce nouveau système, visiblement déjà bien maîtrisé, qui favorise la mobilité et les permutations, lesposent des problèmes au sous-marin jaune dès le début de la rencontre : au quart d'heure de jeu, Jordi Alba déborde violemment sur son côté gauche et centre en retrait pour Fati, qui ne se fait pas prier pour dépoussiérer la cartouchière (1-0, 15). Monstrueux, le gamin de 17 ans double la mise cinq minutes plus tard, parfaitement servi par un Coutinho inspiré (2-0, 20), puis obtient un pénalty à la demi-heure de jeu, transformé par Lionel Messi (3-0, 35). Mais le calvaire n'est pas fini pour Villarreal, qui encaisse même un c.s.c. de Torres juste avant la mi-temps (4-0, 45).Au retour des vestiaires, le FC Barcelone continue à imposer sa domination aux hommes d'Unai Emery, trop timides offensivement pour réellement poser des problèmes à leurs adversaires. Maîtres de la possession, à hauteur de 60% environ, lesmultiplient les occasions, notamment par l'intermédiaire de Coutinho, placé au coeur du jeu et très créatif à dans la moitié de terrain du sous-marin jaune. Mais avec beaucoup moins de réussite qu'en première mi-temps, car les nombreuses ogives de la(50, 65, 72) ou de Fati (61) restent lettres mortes. Progressivement, le FC Barcelone, peut-être lassé d'un match déjà gagné, baisse le pied, ce qui laisse enfin la possibilité à Villarreal de se procurer des occasions, notamment grâce à Kubo, dont l'entrée en jeu a été incisive. Mais Neto et les défenseurs du Barça font plutôt bien leur boulot, de quoi calmer les ardeurs des copains de Coquelin et de permettre à ceux de Messi de tranquillement obtenir leur premier succès de la saison. Bon, à voir maintenant face à un vrai adversaire : le rendez-vous est pris.