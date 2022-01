Le Barça tenu en échec à Grenade

Grenade (4-4-2) : Maximiano - Quini (Bacca, 84e), Díaz (Duarte, 68e), Torrente, Neva (Escudero, 84e) - Puertas, Milla, Gonalons (Montoro, 62e), Suárez - Molina, Machís (Collado, 68e) Entraîneur : Robert Moreno.

Barça (4-3-3) : Ter Stegen - Alves, Piqué, García (Lenglet, 54e), Alba - Nico, Busquets, Gavi - Dembélé (Sanz, 82e), L. De Jong (Depay, 61e), Jutglà (Ezzalzouli, 61e). Entraîneur : Xavi.

Barcelone retombe dans ses travers.Toujours privé de bon nombre de ses cadres, le Barça a dégoupillé en fin de match à l'Estadio Nuevo Los Cármenes de Grenade alors qu'il tenait jusque-là un succès précieux.Dans une première période pas loin d'être soporifique, le fer de lance aurait bien pu s'appeler Luuk de Jong. Gavi, sur le flanc gauche, sert délicieusement le Batave qui, d'une tête malicieuse, pensait ouvrir le score pour les siens, avant d'être finalement signalé hors jeu (10). Six minutes plus tard, l'avant-centre était à deux doigts d'inscrire undigne du prix Puskás, mais son coup du scorpion passait juste au-dessus de la cage de Maximiano. Pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent dans ce premier acte.Pour son premier match en Liga depuis son retour dans la maison catalane, Dani Alves, qui est devenu le joueur le plus âgé du Barça à commencer un match de championnat, parvenait à faire sauter le verrou des locaux, en délivrant un caviar à De Jong, toujours dans les bons coups. D'un coup de casque vigoureux, l'ancien Sévillan marque son troisième but de la saison. Les visiteurs accumulent alors les fautes, à tel point que Gavi, auteur d'un tacle par derrière, récolte d'un deuxième carton jaune et laisse le Barça à dix pour finir la partie. Grenade commence alors à imposer sa révolte et c'est Puertas qui sonne la charge d'une frappe barre rentrante, laissant Ter Stegen pantoisAvec ce match nul, Barcelone reste sixième au classement, tandis que Grenade grappille une place et se loge au douzième rang.