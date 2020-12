Le Barça sue pour battre Levante

27

FC Barcelone (4-2-3-1) : Ter Stegen - Alba, Lenglet, Araujo, Dest - Busquets (Pedri, 58e), F. De Jong - Braithwaite, Coutinho (Trincão, 70e), Griezmann (Umtiti, 89e) - Messi. Entraîneur: Ronald Koeman.



Levante (4-4-2) : A. Fernández - Clerc, Vezo, Postigo, Coke (Miramón, 68e) - Melero (Leon, 82e), Malsa, Vukčević (Radoja, 68e), De Frutos (Son, 82e) - Marti (Morales, 68e), D. Gómez. Entraîneur: Paco López.

Treize tirs dont sept cadrés, et aucun but marqué.Voici le bilan très frustrant du FC Barcelone après 45 minutes contre Levante, modeste dix-huitième et premier relégable de Liga. Opposé à une équipe prête à évoluer en contre-attaque, le Barça domine les débats grâce notamment aux multiples tentatives de Martin Braithwaite (19), Antoine Griezmann (20, 39) ou Jordi Alba (37). Mais à chaque fois, Aitor Fernández réalise des parades exceptionnelles pour maintenir Levante à flot. De l'autre côté, Marc-André ter Stegen n'est pas en reste devant Jorge de Frutos (14) ou le remuant Dani Gómez (20). 0-0, balle au centre.En deuxième période, c'est au tour de Leo Messi de mettre à l'exercice un Fernández en fusion dans sa cage (63, 71). Les changements de Koeman ont beau apporter un peu plus de vivacité sur les ailes, rien n'y fait : le Barça ne parvient pas à trouver l'ouverture, et reste orphelin d'un buteur plus adroit que Braithwaite face au but. Alors ? Alors, Messi s'exécute. Au terme d'un exploit individuel, lase démarque, croise sa frappe du gauche et trompe enfin Fernández grâce à un poteau rentrant. Il aura donc fallu attendre le onzième tir cadré, et le 22de tout le match pour voir le Barça ouvrir le score.Ce serait bien de recruter un avant-centre comme Luis Suárez, non ?