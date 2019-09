Le Barça se rassure

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo - Sergi Roberto (De Jong, 63e), Busquets, Arthur - Messi (Dembélé, 46e), Suárez (Ansu Fati, 77e), Griezmann. Entraîneur : Ernesto Valverde.



Villarreal (4-2-3-1) : Asenjo - Rubén Peña, Albiol, Pau Torres, Quintillà - Iborra, Zambo Anguissa - Chukwueze, Cazorla (Bacca, 76e), Ontiveros (Toko Ekambi, 57e) - Gerard Moreno (Gómez, 68e). Entraîneur : Javier Calleja.

Le Camp Nou, ça les gagne.En délicatesse loin de ses bases avec un match nul et deux défaites en Liga, le Barça continue son carton plein au Camp Nou. Mais contrairement aux rencontres face au Betis (5-2) et Valence (5-2), lesont eu un peu plus de peine à vaincre Villarreal (2-1).Pourtant, tout commence parfaitement pour le Barça qui débutait pour la première fois de la saison avec son trio offensif Lionel Messi, Luis Suárez et Antoine Griezmann. C’est d’ailleurs l’attaquant français qui ouvre le score rapidement en coupant un corner de la(1-0, 6). Avant qu'Arthur ne double la mise d’une jolie frappe des 20 mètres en pleine lucarne (2-0, 15). Sauf que l’embellie du Barça va être de courte durée, puisque Villarreal récupère l’usage du ballon, et Santi Cazorla fait parler sa magie en décrochant une énorme praline depuis les 25 mètres qui va se loger sous la barre de Marc-André ter Stegen (2-1, 44).Touché à la cuisse, Lionel Messi laisse Ousmane Dembélé revenir des vestiaires à sa place pour un deuxième acte qui se résume à un ballon monopolisé par le Barça et quelques fulgurances de l’ancien Rennais sur son couloir. Il faudra finalement attendre la 78minute et l’entrée du jeune Ansu Fati, et sa vitesse, pour réveiller les spectateurs. Mais la frappe de celui qui hésite encore entre le Portugal et l’Espagne rase le poteau de Sergio Asenjo (81).Avec ce succès, le Barça prend provisoirement la quatrième place du classement. De quoi donner un peu d'air à Ernesto Valverde ?