Le Barça se rassure contre Levante

FC Barcelone (4-3-3): Ter Stegen - Mingueza (Araujo, 81e), Piqué, E.Garcia, Dest (Lenglet, 89e) - Busquets, Gavi (Demir, 81e), N.Gonzalez - Coutinho (Puig, 59e), Depay, L.De Jong (Fati, 81e). Entraîneur: Ronald Koeman.



Levante (4-4-2): A.Fernandez - Miramon, Postigo, Mustafi (Pier, 77e), Clerc - De Frutos (Cantero, 69e), Radoja (P.Martinez, 55e), Pepelu (Vukcevic, 69e), Melero - D.Gomez (Morales, 55e), Marti. Entraîneur: Paco Lopez.

Le Barça voit-il enfin le bout du tunnel ?Après trois matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues, les ouailles de Ronald Koeman se sont mises en confiance avant d'affronter le Benfica de Lisbonne dans un match déjà fondamental dans la phase de poule de C1. Avec Ronald Araujo sur le banc des remplaçants, le Barça n'a jamais été inquiété défensivement et s'est montré incisif sur le plan offensif. Grâce à qui ? À Memphis Depay. Grâce au Batave, le Barça a obtenu un penalty que l'ancien capitaine de l'OL s'est chargé lui-même de transformer d'un contre-pied parfait. Au four et au moulin, Depay s'est ensuite illustré d'une passe décisive à destination de Luuk De Jong, assez précis pour ajuster Aitor Fernandez. De quoi s'assurer une suite de match plus tranquille.En deuxième période, la grande nouvelle du côté desa été l'entrée en jeu d'Ansu Fati. Blessé depuis le 7 novembre 2020, l'espoir du Barça a régalé le Camp Nou grâce à ses dribbles chaloupés en fin de partie. Et même si l'écart aurait pu être plus important sans les manqués successifs de Riqui Puig (68) et Sergino Dest (70), le Barça a retrouvé une forme de fougue inspirante pour la suite de la saison. Après les cartouches gâchées par Levante via José Luis Morales (81) et Alejandro Cantero devant Marc-André Ter Stegen (83), le Barça a pu constater que Fati avait retrouvé toutes ses jambes. D'une accélération fulgurante puis d'un crochet suivi d'une frappe tendue, le nouveau numéro 10 du Barça a inscrit un troisième but pour tuer tout suspense dans la partie et faire hurler le Camp Nou à l'unisson. Le Barça remonte ainsi à la cinquième place du classement, cinq points derrière le Real Madrid avec un match en moins.Fati, le nouveau messie.