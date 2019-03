Le Barça se paye (encore) le Real

Après avoir humilié et éliminé le Real en demi-finales de Coupe du Roi il y a quelques jours, Barcelone a de nouveau battu son rival en Liga au Santiago-Bernabéu. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Rakitić, à la demi-heure de jeu.

Rakitić plutôt que Modrić

Rien à faire, c'est le Barça qui sait faire

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Reguilón - Casemiro (Isco, 75e), Kroos (Valverde, 55e), Modrić - Bale (Asensio, 61e), Vinícius, Benzema. Entraîneur : Solari.



Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Piqué, Umtiti, Alba, Roberto - Busquets, Arthur (Vidal, 71e), Rakitić - Dembélé (Coutinho, 81e), Suárez, Messi. Entraîneur : Valverde.

La scène nationale pour Barcelone, l'océan européen pour le Real Madrid . Depuis quelques années, cette habitude est devenue loi, et la saison 2018-2019 ne fait pour l'instant pas exception à la règle. À sa première partie, en tout cas. Car après la qualification des premiers en finale de Coupe du Roi obtenue cette semaine au détriment des seconds, les Catalans ont encore enfoncé lesau stade Santiago- Bernabé u. En Liga cette fois, championnat qu'ils dominent et où ils regardent leur rival de très haut. De douze points, en fait. Soit l'écart qu'ils ont creusé grâce à leur succès sur le plus petit des scores ce samedi, rendu possible par le but du sobre Rakitić.Avec Bale titulaire, le Real veut se venger de sa défaite concédée ici même il y quelques jours face à un rival identique. Mais contrairement à la première période de la demi-finale retour de Coupe du Roi qui avait vu le Real dominer furieusement Barcelone en matière d'occasions de but, les débats sont plus équilibrés pour cet acte I. Si Ter Stegen s'interpose devant Kroos, Messi rate d'un rien le cadre et l'ouverture du score.En bonne position, Modrić tente lui aussi une frappe dangereuse, mais c'est finalement son compatriote et adversaire Rakitić qui trouve la faille à la demi-heure de jeu d'un piqué du droit. Voilà donc lesencore menés, eux qui croient égaliser par Reguilón et qui sont sauvés du break par un Courtois inquiet devant un coup franc de Messi. Bref, ça va vite, il y a du rythme et des opportunités. Mais ce sont bien les Catalans qui sont devant.Après la pause, Benzema et Vinícius procurent quelques frissons à un Ter Stegen toujours aussi impressionnant. Puis c'est au tour de Lenglet de protéger parfaitement les cages barcelonaises, le tir de Vinícius qu'il contre étant bien parti pour terminer sa course au fond. Reste que le temps avance, et que lesse rapprochent sérieusement d'une nouvelle victoire de prestige.Orgueil et honneur obligent, la Maison-Blanche n'abdique pas pour autant et accentue sa pression offensive. Las, rien n'y fait et les Catalans s'apprêtent à dominer leur meilleur ennemi pour la troisième fois en quatre confrontations cette saison (contre un nul). Chose confirmée après une action pour Dembélé, une autre pour Messi et quelques contres mal menés. Le Real peut se tourner vers la Ligue des champions... où il espère ne pas tomber sur son bourreau lors des potentiels prochains tours.