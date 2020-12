Le Barça se balade à Ferencváros

8

Ousmane Dembélé buteur et capitaine

Ferencváros (5-2-3) : Dibusz - Heister (Lovrencsics, 64e), Dvali, Frimpong, Blazic, Botka - Somalia (Kharatin, 81e), Siger (Laidouni, 64e) - Nguen (Mak, 71e), Uzuni (Baturina, 71e), Isael Entraîneur : Rebrov

FC Barcelone (4-2-3-1) : Neto - Dest, Mingueza, Lenglet (Aleña, 65e), Alba (Firpo, 46e) - Pjanić, Busquets (De Jong, 46e) - Trincão, Griezmann (Puig, 65e), Dembélé - Braithwaite (De la Fuente, 80e) Entraîneur : Ronald Koeman

JB

Pas de Messi, pas de soucis. Sans ses cadres laissés au repos, le Barça s’est facilement imposé sur le terrain de Ferencváros ce mercredi (0-3). Cette cinquième victoire de suite, une première depuis la saison 2002-2003, va permettre aux Catalans d’aborder le choc du groupe G contre la Juventus sereinement.Les Barcelonais plantent très rapidement leur tente dans la moitié de terrain des Hongrois. À gauche, la doublette Alba-Dembélé martyrise la défense de Ferencváros. Et après un centre du latéral gauche espagnol, Griezmann en profite pour inscrire son deuxièmeen quatre jours, une magnifique talonnade qui met logiquement le Barça devant. C’est Braithwaite qui bénéficie ensuite du travail de Dembélé en coupant un centre tendu à ras de terre après une action digne des plus belles heures du tiki-taka. L’attaquant danois continue d’être dangereux et provoque logiquement un penalty. C’est Dembélé qui se charge de le transformer. Le Barça est en balade.Le match perd logiquement en intensité, et les deux entraîneurs font beaucoup tourner. Le nouvel entrant de Ferencváros, Baturina, obligera Neto à réaliser une grosse parade (72), mais les Barcelonais restent sereins et gardent le ballon. Trincão (75) puis Dembélé (77) tentent leurs chances en fin de match, mais l’écart ne se creusera plus. Le Barça finira tout en gestion, avec un Ousmane Dembélé capitaine après la sortie de Lenglet.Maintenant, place au duel des GOAT mardi prochain. Préparez le pop-corn !