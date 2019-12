Le Barça sanctionné pour des ballons lancés lors du Clasico

?? #ElClasico☄️⚽️ Les indépendantistes catalans manifestent en lançant des ballons sur le terrain ! pic.twitter.com/FHUgIbmE46 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 18, 2019

Le Camp Nou, zone de non-droit. Mercredi soir lors d'un clasico qui ne restera pas dans les mémoires , des supporters du Barça pro-indépendance se sont manifestés, ce que la Fédération espagnole de football (RFEF) n'a pas apprécié. Dans le viseur de la RFEF, pas le tifo géant appelant à des négociations pour l'indépendance de la Catalogne, mais ... des ballons, lancés par des indépendantistes sur la pelouse.Dans son rapport, l'arbitre Alejandro Hernandez Hernandez a signalé «» d'interruption de match à la 55e minute, pour cause de «» . Et à la fédé espagnole, on ne déconne pas avec les ballons. La preuve : la RFEF inflige une amende de 1 500 euros et un «» du Camp Nou au FC Barcelone. La raison invoquée : «» . Rien que ça.Aucune amende pour le Barça en revanche, coupable d'aligner Rakitic et Sergi Roberto en successeurs de de Xavi et Iniesta.