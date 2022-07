Le Barça s’impose en amical face aux New York Red Bulls, grâce à Dembélé

New York Red Bulls 0-2 FC Barcelone

Il vole la vedette à Lewandowski.Le FC Barcelone s'est imposé 2-0 ce dimanche au petit matin contre les New York Red Bulls et termine sa tournée aux Etats-Unis sans aucune défaite. Pour cette ultime répétition, Xavi avait décidé de mettre en place ce qui ressemble à un XI type, en l'attente de l'arrivée d'un latéral droit. Sur le terrain, les Catalans ont longtemps cherché à servir Robert Lewandowski en pointe de l'attaque, mais le Polonais n'est pas parvenu à marquer ce premier but sous ses nouvelles couleurs.Il aura fallu attendre un éclair d'Ousmane Dembélé, qui lance toute une offensive catalane sur le côté gauche avant de remettre à Raphinha en appui à l'entrée de la surface et de conclure d'une frappe en première intention à droite de la boîte. Une connexion 100% ex-Rennaise qui a fait des ravages pendant 60 minutes. En toute fin de match, Memphis viendra profiter d'une erreur du gardien et de son dernier rempart qui lâchent le ballon sous pression pour faire le breakProchain rendez-vous pour les Blaugranas : le trophée Gamper à la maison et avec Koundé.