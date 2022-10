Le Barça et Lewandowski assomment Valence à la dernière minute

Valence CF (4-3-3) : Mamardashvili - Correia (Vázquez, 79e), Paulista, Cömert, Gayà - Foulquier, Guillamón, Almeida (Lato, 73e) - Lino, Cavani (André, 18e), Kluivert (Castillejo, 73e). Entraîneur : Gennaro Gattuso.



FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Baldé, Koundé (Piqué, 73e), Eric (Alonso, 42e), Alba - De Jong, Busquets (Gavi, 56e), Pedri - Dembélé (Torres, 56e), Lewandowski, Fati (Raphinha, 56e). Entraîneur : Xavi.

AEC

Le Barça revient de loin et s'offre un succès inespéré 1-0 face à Valence, dans un match assez pauvre où deux internationaux ont dû quitter la pelouse sur blessures.Le ton de la rencontre avait été donné dès la 38seconde et cette mauvaise relance dans l'axe de Jules Koundé, qui a failli profiter à Samuel Lino. Sauvé par Ter Stegen, le Barça continue son manque de justesse lorsque Frenkie de Jong et Ansu Fati ne parviennent pas à s'entendre dans la surface, alors qu'ils récupèrent un ballon mal relancé par le portier valencien (4). Joueur le plus remuant de l'attaque barcelonaise, Ansu Fati multiplie les appels sans conclure correctement (12et 23). C'est d'ailleurs lui qui va être à l'origine de la plus grosse occasion du Barça en première période lorsqu'il est trouvé en profondeur par Ter Stegen et tente de remiser sur un Lewandowski bien suivi par José Gayà (36). Ultime déception catalane de ces 45 premières minutes : la sortie sur blessure d'Eric Garcia, à 12 jours de la liste d'Enrique.De retour des vestiaires et avec Marcos Alonso dans l'axe, le FC Barcelone se croit définitivement enfoncé dans la crise lorsque Samuel Lino marque (50) sur une énième largesse défensive. Mais le but est annulé pour une main de Marcos André. Maintenus en vie par Gayà, les Valenciens déclinent peu à peu et laissent le champ libre aux frappes d'Ansu Fati (54), Raphinha (66) et Ferran Torres (85). Le tout alors que les Catalans sont de nouveau amputés en défense avec la sortie de Jules Koundé, touché aux ischios et remplacé par Gerard Piqué (73). Le Barça finit par s'extirper de ce traquenard grâce à Lewandowski, une fois de plus, qui envoie au fond des filets le bon ballon piqué de RaphinhaProfitez supporters barcelonais, le prochain match c'est avec une charnière Alonso-Piqué pendant 90 minutes.