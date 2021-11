Le Barça s'extirpe du piège de Kiev

87

Dynamo Kiev (4-2-3-1) : Bushchan - Kędziora (Tymchyk, 77e), Syrota, Zabarnyi, Karavayev - Sydorchuk, Shaparenko - De Pena (Verbič, 77e), Buyalskyi, Tsygankov - Harmash (Vitinho, 71e). Entraîneur: Mircea Lucescu.



FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Mingueza, Piqué, Lenglet (Araújo, 79e), Alba - Busquets, De Jong, N.Gonzalez - Gavi (O.Dembélé, 65e), Depay, Fati (A.Baldé, 87e). Entraîneur: Sergi Barjuan.

La mission impossible du Barça est en cours.En Ukraine, lesse sont rapidement mis en route avec un Ansu Fati de retour dans le onze de départ. Au terme d'une action confuse, Memphis Depay a vu son tir contré de justesse par Illia Zabarnyi (4), et les Catalans ont rapidement pris possession du ballon. Seulement voilà, le Dynamo Kiev procède en contre pour rester dangereux. À la suite d'un corner au second poteau, la frappe de De Pena est repoussée par le pied de Marc-André ter Stegen (25) et sur un nouveau contre éclair, Mykola Shaparenko manque le cadre de peu grâce à un retour sur le fil d'Eric Garcia (28). Désireux de réagir, le Barça s'active, mais la tête de Nicolas Gonzalez est repoussée par... Depay (42), et Heorhiï Bushchan reste solide sur un centre rasant de Jordi Alba (45). À la pause, le Barça marche sur des œufs pendant que la pluie s'abat sur le stade olympique de Kiev.La suite ? Une longue période de doute pour le Barça, ponctuée par une frappe enroulée d'Oleksandr Karavaev juste au-dessus de la lucarne(58). Le seul rayon de lumière provient d'Ansu Fati, un temps bénéficiaire d'un penalty, mais logiquement annulé grâce à l'aide de la VAR (65). Mais le numéro 10 barcelonais n'a pas dit son dernier mot : sur un centre d'Oscar Mingueza, Fati envoie une puissante reprise imparable sous la barre. Spectateur privilégié lors de cette ouverture du score, Ousmane Dembélé est entré sur la pelouse pendant une demi-heure et a permis de dynamiser le secteur offensif. Mais sans un Ter Stegen de gala, encore impeccable sur une frappe enroulée de Viktor Tsygankov (82), le Barça ne repartait pas avec trois nouveaux points dans l'escarcelle.Quasiment assuré de jouer (au moins) la Ligue Europa et avec deux points d'avance sur Benfica, Barcelone prend la deuxième place du groupe E et peut croire en ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de C1.