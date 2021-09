Le Barça s'endort à Cadix

Cadix (4-4-2): Ledesma - Espino, Victor, Aroyan, I.Carcelén - Arzamendia (Perea, 57e), Alarcon, Fali (Jønsson, 40e), Jiménez (Salvi, 46e) - Sobrino, Negredo (Lozano, 57e). Entraîneur: Antonio Cervera.



FC Barcelone (4-3-3): Ter Stegen - Dest, Araujo, Piqué, Mingueza - Busquets, Gavi, F. De Jong - Demir (S.Roberto, 46e), Depay, L. De Jong (Coutinho, 68e). Entraîneur: Ronald Koeman.

Le calme plat.Voilà comment résumer la première période entre Cadix et le Barça dans le stade Nuevo Mirandilla. Aucun tir chez les locaux pendant les quarante-cinq premières minutes, contre trois tentatives et une cadrée pour le Barça, l'œuvre de Memphis Depay pour permettre à Jeremías Ledesma de toucher le ballon des mains à la suite d'une frappe enroulée mais beaucoup trop molle (30). Finalement, la seule grosse information de la première période est la grave blessure au genou de Fali Jiménez, sorti sur civière peu avant la pause.Dès lors, Cadix s'est décidé à sortir un peu de sa zone de confort pour bousculer le Barça. D'une frappe à l'arrêt, Alvaro Negredo a obligé Marc-André Ter Stegen à la parade (46), histoire de démarrer le deuxième acte sur un meilleur rythme. De son côté, le Barça manque deux belles occasions d'ouvrir le score par Depay, maladroit au moment de conclure une offrande de Luuk De Jong dans le dos de la défense (51) et mis en échec par Ledesma d'une belle horizontale (53). Mais rien ne va pour ce Barça actuellement, et l'exclusion de Frenkie De Jong pour deux avertissements en est la meilleure preuve (65). Cadiz en profite et sans un Ter Stegen des grands soirs, Ruben Sobrino n'aurait pas perdu son face à face (81). En apnée, le Barça manque une dernière cartouche par Depay (90+3) et ne ramène qu'un point d'Andalousie.Triste Barça, septième à déjà sept points du leader, le Real Madrid.