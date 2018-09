Le Barça s'embourbe à Leganés

69 secondes.Voilà le temps qu'il aura fallu au FC Barcelone pour capituler dans la banlieue de Madrid ce soir, face à la lanterne rouge de Liga. Tout avait pourtant pas mal démarré pour ce Barça où Ernesto Valverde s'était décidé à titulariser Munir El-Haddadi en pointe à la place de Luis Suárez . Sur un magnifique enchaînement contrôle et frappe enroulée, Philippe Coutinho ouvrait le score pour les(0-1, 12). Sans pour autant se mettre à l'abri, les Catalans semblent maîtriser leur sujet. Tu parles.Au retour des vestiaires, Nabil El-Zhar domine Thomas Vermaelen dans les airs et égalise pour les locaux (1-1, 52). Visiblement surpris d'un tel réveil, le Barça reste dans les cordes et encaisse dans la foulée un second but à la suite d'un dégagement catastrophique de Gerard Piqué dans la course d' Oscar Rodríguez qui marque dans le but vide (2-1, 53). Confiant comme jamais, lesconservent le résultat et peuvent compter sur un Ivan Cuéllar héroïque, auteur d'une double parade folle face à Coutinho puis Rakitić.Le Barça laisse l'occasion au Real Madrid de prendre seul les rênes de la Liga en cas de victoire à Séville ce soir.