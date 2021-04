Le Barça s'écroule face à Grenade

20

FC Barcelone (3-5-2) : Ter Stegen - Mingueza (Dembélé 72e), Piqué, Umtiti - Sergi Roberto, De Jong, Busquets (Trincão 81e), Ilaix (Pedri 72e), Alba - Messi, Griezmann. Entraîneur : Ronald Koeman.



Grenade (3-4-3) : Escandell - Pérez, Germán Sánchez, Víctor Diaz - Foulquier, Herrera, Eteki (Gonalons 61e), Quini - Luis Suárez (Fede 86e), Charris, Soldado (Molina 61e), Machis. Entraîneur : Diego Martínez.

Dix jours avant le choc face à l’Atlético, le Barça a peut-être laissé passer sa chance d’être sacré champion. Alors qu’ils pouvaient détrôner le leader madrilène en cas de victoire, lesse sont écroulés face à Grenade au Camp Nou et restent à deux longueurs desBarcelone avait pourtant rapidement pris les devants grâce à son duo d’attaquants. Trouvé par Messi, Griezmann remise pour son complice argentin qui trompe Escandell d’une frappe croisée. Au cours d’un premier acte largement dominé par les Catalans, le sextuple Ballon d’or aurait pu doubler la mise, mais il ouvre trop son pied lors du dernier geste (36). Après la pause, les occasions pleuvent pour les Catalans, mais c’est bien Grenade qui trouve la faille. Trois mois et demi après son dernier but, Machis choisit bien son moment pour doucher l’équipe du bouillant Ronald Koemanexpulsé juste après cette égalisation. Le scénario devient complètement fou quelques minutes plus tard. Entré en jeu quelques jours après avoir fêté ses trente-neuf piges, Molina plante de la tête et met le Barça à terre (1-2, 79).Le tournant de cette folle fin de saison ? C'est bien possible.