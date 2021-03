Le Barça renverse Séville et rejoint la finale

13

FC Barcelone (3-5-2) : ter Stegen - Mingueza, (Junior Firpo, 78e)Piqué, Lenglet - Dest (Griezmann, 63e), Busquets (Ilaix Moriba, 78e), de Jong, Pedri (Braithwaite, 89e), Alba - Messi, Dembélé (Trincão, 89e). Entraîneur : Ronald Koeman.

Séville FC (4-3-3) : Vaclík - Acuña (Rekik, 54e), Diego Carlos, Koundé, Aleix Vidal (Jesús Navas, 54e) - Óliver (Ocampos, 62e), Fernando, Joan Jordán (Munir, 105e) - En-Nesyri, Luuk de Jong (Rakitić, 54e), Suso (Papu Gómez, 79e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Non, le Barça n'est pas mort.Dominateur et conquérant, le FC Barcelone a su renverser la vapeur face à Séville, ce mercredi en demi-finale retour de Coupe d'Espagne (3-0). Les Catalans n'ont pas perdu de temps et Ousmane Dembélé s'est chargé de mettre les siens devant. Le Français, seul à l’entrée de la surface, déclenche une sublime frappe brossée du pied droit. Le dispositif offensif barcelonais étouffe son adversaire symbolisé par Lionel Messi, tout proche de doubler la mise d’un tir contré que Marcos Acuña dégage sur sa ligne (33).Les débats s’équilibrent au retour des vestiaires mais la balance penche toujours en faveur du Barça. Un centre de Dembélé trouve Jordi Alba qui fait trembler la barre transversale d’une reprise de volée (66). De son côté, Séville résiste et Lucas Ocampos provoque même un penalty, qu'il se charge de frapper. Marc-André ter Stegen, impassible, capte cependant le ballon de l'ailier argentin. Les Andalous étourdis et réduits à dix, viennent d'enterrer leurs derniers espoirs. Dans les ultimes secondes, Antoine Griezmann, à la réception d'un corner mal repoussé, envoie balader Diego Carlos et trouve la tête de Gerard Piqué pour arracher la prolongation. Comme en première période, les locaux n'attendent pas, aidés par Martin Braithwaite qui valide la qualification d'une jolie tête plongeante, idéalement servi par AlbaLe FC Barcelone disputera sa neuvième finale deen onze ans, une compétition chère à son blason.