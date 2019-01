Le Barça renverse Levante et passe en quarts

1

FC Barcelone (4-3-3) : Cillessen - Alba (Roberto, 74e), Lenglet, Murillo, Semedo - Rakitić, Arthur, Vidal - Coutinho (L.Suárez, 63e), Dembélé (D.Suárez, 77e), Messi. Entraîneur : Ernesto Valverde.



Levante (5-3-2) : Fernández - Simon, Rober, Postigo (Jason, 71e), Cabaco, Coke - Bardhi, Prcić, Campaña (Doujouré, 68e) - Boateng, Borja Mayoral (Dwamena, 61e). Entraîneur : Paco López.

Le petit handicap initial n'était finalement qu'un détail pour le FC Barcelone Malmené contre Levante lors de la manche aller (2-1) , le Barça s'est mis en mode rouleau compresseur pour la manche retour au Camp Nou. Après un quart d'heure d'échauffement, Lionel Messi s'essaie plusieurs fois à battre Aitor Fernández, mais le portier répond par deux parades de classe. À l'aise dans ses combinaisons avec Ousmane Dembélé,va offrir deux opportunités successives à son acolyte français qui vont déboucher sur deux buts, l'un par un brin de chance (30, 1-0), l'autre tout en vitesse et dribbles (31, 2-0). Pris dans la tempête Levante préserve toutefois le suspense à la mi-temps.Le deuxième acte part sur le même rythme, avec un Barça désireux de se mettre à l'abri d'un éventuel but visiteur. Sur une action initiée par Dembélé, Nelson Semedo s'engouffre côté droit et sert Messi dans la surface pour le troisième but catalan (54, 3-0). Las, lessubissent encore les assauts barcelonais. Entré en jeu, Luis Suárez tente d'ajouter son nom sur la liste des buteurs d'un lob astucieux, mais Fernández sort une belle claquette et évite que la défaite ne soit plus lourde.Qualifié pour les quarts de finale, le Barça est toujours en lice pour réaliser son objectif de la saison : un triplé C1-coupe-championnat. Rien que ça.