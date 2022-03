C1 : Face au Real, le Barça plie un match historique pour le foot féminin

Paños - Torrejón (Crnogorčević, 72e), Paredes (Andrea, 81e), Mapi León, Rolfö - Patri (Engen, 72e), Aitana, Alexia - Graham, Pina (Serrano, 81e), Jenni Hermoso (Ouhabi, 72e). Entraîneur : Alberto Toril.



Misa - Lucía, Peter (Rocio, 74e), Ivana, Svava (Robles, 74e) - Teresa (Florentino, 85e), Zornoza - Athenea, Maite Oroz, Olga Carmona (Moller, 66e) - Esther (Nahikari, 66e). Entraîneur : Jonathan Giráldez.

Pour l'histoire., s'était émue la capitaine et Ballon d’or Alexia Putellas avant ce match historique. Malgré la pression de quelque 91 553 personnes venues battre le record du nombre de spectateurs pour un match féminin, le FC Barcelone a tenu le choc et s'est imposé 5-2 face à une équipe du Real Madrid qui lui a donné du fil à retordre pour sa première apparition en quarts de finale de Ligue des champions féminine.Encore en plein échauffement, le publica dû très vite se casser les cordes vocales sur un centre-tir de Mapi que personne n'a touché, pas même Misa, la gardienne adverse. Le premier but d'une très longue série, puisque Olga viendra égaliser juste après sur penalty, alors qu'elle est copieusement sifflée par tout le stade. De retour des vestiaires, les joueuses du Real Madrid vont même créer la surprise grâce à un lob de 50 mètres de Zornoza, alors que Paños s'était un peu trop éloignée de sa ligne. Un affront que les Barcelonaises, déjà sacrées en championnat, ne laisseront pas passer.Sur une belle passe de Jenifer Hermoso, Aitana enchaîne crochet et frappe pour remettre les siennes dans le match. Le rouleau compresseur barcelonais s'éveille, et Claudia Pina vient sceller la remontée d'une frappe excentrée qui se loge dans la lucarne opposée. La jeune de 20 ans formée au club embrasse l'écusson et fait chavirer un Camp Nou qui, pour une fois, a chanté pendant 90 minutes. Alexia Putellas s'ajoute à la fête et vient marquer un but en solitaire, avant que son nom soit scandé par tous les supporters, comme certains le faisaient pour Messi il y a de ça quelques mois. La Norvégienne Graham viendra même inscrire son premier but en LDC en coupant au second poteau un ballon mal repoussé par la défense madrilèneAvec un score cumulé de 8-3, le FC Barcelone se qualifie facilement pour les demies. Mais ce soir, l'important était ailleurs.