Le Barça punit Séville

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Todibo (Araujo, 73e), Roberto - F. De Jong, Arthur (Busquets, 65e), Vidal (Rakitić, 70e) - Dembélé, Messi, Suárez. Entraîneur : Ernesto Valverde.



FC Séville (4-3-3) : Vaclík - Reguilón, Carriço, Diego Carlos, Navas - Fernando, Torres (Jordán, 46e), Banega - Nolito (El Haddadi, 46e), Ocampos, L. De Jong (Chicharito, 65e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

Au Camp Nou, le Barça s'est encore offert une ribambelle de buts.Dans ce match de haut de tableau, la première grosse alerte est pour Luuk de Jong. Bien servi en retrait par Lucas Ocampos, le Batave voit sa reprise détournée par une parade réflexe exceptionnelle de Marc-André ter Stegen. Un peu plus tard, le géant hollandais se retrouve à nouveau en bonne position à la suite d'un corner sévillan, mais sa reprise de volée manque d'habileté pour attraper le cadre. Jamais deux sans trois ? Oui, puisque De Jong manque une nouvelle fois le cadre sur un centre parfait d'Ocampos... Derrière, ce manque de réalisme se paie : Nélson Semedo adresse un centre vers Luis Suárez, pour une magnifique bicyclette de l'Uruguayen au fond des filets (27, 1-0).La suite ? Un deuxième but barcelonais inscrit par Arturo Vidal sur une sublime passe décisive d'Arthur (32, 2-0), puis un spectacle individuel d'Ousmane Dembélé pour clore le suspense (34, 3-0). Et voilà comment Séville rentre à la pause avec la tête dans le sac. Malgré ses trois buts d'avance, le Barça gère tranquillement son avance au score en deuxième période. Désireux de revenir dans la partie, Séville gâche sa dernière cartouche par un De Jong décidément bien maladroit avec un tir sur le poteau au moment de conclure un duel face à Ter Stegen. La fin de match permet à Leo Messi d'ouvrir son compteur but en Liga d'un superbe coup franc (78, 4-0), et laisse le Barça à neuf après les exclusions successives de Ronald Araújo pour sa première chez les pros et Ousmane Dembélé pour protestation.Nouveau dauphin du Real, le Barça est à deux points de son éternel rival madrilène. C'est parti pour le