Le Barça présente des comptes à nouveau positifs

Barça back on the road to profits and looking to initiate a new virtuous circle https://t.co/MY8OuItsWM pic.twitter.com/ToDJGYRfXZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 6, 2022

BG

Le cirque Barcelone continue les tours de magie.Les finances du Barça et ses innombrables leviers ont été le hit de l'été, permettant le recrutement de stars comme Robert Lewandowski ou Jules Koundé, et d'autres renforts à tous les postes du terrain. Marc Ciria i Roig, directeur général de Diagonal Inversiones et spécialiste des finances, s'était notamment alarmé de sa situation économique en août dernier, la jugeant grave Mais selon le communiqué publié ce jeudi, la situation économique du club catalan tendrait largement vers le positif :Et quand les dirigeants barcelonais se projettent jusqu'à la fin de la saison, là aussi l'optimisme est de mise :Le club barcelonais est certes parvenu à réduire sa dette temporairement, mais sait qu'il doit rester prudent : Les joueurs de Xavi, défaits par l'Inter Milan mardi soir et troisièmes de leur poule de Ligue des champions, n'ont sûrement pas autant le sourire que leurs dirigeants.