Le Barça prend le large à Majorque

Real Majorque (4-4-2) : Reina - Sastre (Gamez, 46e), Raillo, Valjent, Pozo - Sevilla (Salibur, 85e), Pedraza (Baba, 57e), D.Rodriguez, Kubo - C.Hernandez (L.Junior, 46e), Budimir (Prats, 85e). Entraîneur : Vicente Moreno.

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Alba, Araújo, Piqué, Roberto - Busquets, Vidal (Rakitić, 46e), De Jong - Braithwaite, Messi, Griezmann (L.Suárez, 57e). Entraîneur : Quique Setién.

Une petite virée aux Baléares et hop, trois points de plus dans la sacoche du FC Barcelone.Pour sa première mise en scène depuis l'arrêt des compétitions lié à la pandémie de Covid-19, le Barça s'est tout de suite mis à l'abri d'un mauvais pas à Majorque. Dès les premières minutes, Arturo Vidal lancé à pleine vitesse reprend un centre de Jordi Alba d'une tête plongeante pour ouvrir le score (2, 0-1). La suite ? Une réaction locale, mais la pépite japonaise Takefusa Kubo voit sa puissante frappe du gauche repoussée par une horizontale impeccable de Marc-André Ter Stegen (22). Toujours menaçant, les insulaires obtiennent un coup franc à l'entrée de la surface et Kubo tente encore la force. Perdu : Ter Stegen parvient à capter le ballon en deux temps (32).Après une période de repos lié à la chaleur, le Barça repart de plus belle et Martin Brathwaite se trouve à la conclusion d'une action collective pour propulser le ballon sous la barre adverse d'une belle demi-volée (37, 0-2). Avec ce break de l'international danois, le Barça se met à gérer son avantage et fait tourner le ballon pour fatiguer son adversaire. Pour sa première sous le maillot, Ronald Araújo trouve le poteau extérieur de Manolo Reina (60). Pas grave, Alba ne tremble pas au moment de tuer le suspense dans cette rencontre à la suite d'une percée côté gauche (79, 0-3). En fin de rencontre, Leo Messi ajoutera un vingtième but pour sa collection personnelle en Liga cette saison (90+4, 0-4).Voilà une affaire rondement menée pour le leader du championnat qui prend provisoirement cinq points d'avance sur le Real Madrid.