Le Barça poursuit le travail à Alavés

Alavés (5-2-3) : F. Pacheco - Vigaray, Navarro, Laguardia, Ely (Twumasi, 71e), Duarte - Wakaso, T. Pina - D. Rolán (Brašanac, 46e), Bastón, Jony (J. Guidetti, 81e). Entraîneur : Abelardo Fernández.



Barça (4-3-3) : Ter Stegen - N. Semedo (J. Alba, 70e), Piqué, Umtiti, S. Roberto - A. Vidal, S. Busquets, C. Aleñá (Arthur M., 87e) - O. Dembélé (Messi, 61e), L. Suárez, P. Coutinho.

Même déguisés en pots de tarama, less'en sortent.Vêtu de sa tunique, le Barça a fait un pas de plus vers le titre de Liga en dominant Alavés (8) à Mendizorroza, même en commençant avec Leo Messi sur le banc. Avant son match de demain, l' Atlético est à 12 points.Malgré la confiscation de laet un Luis Suárez s'essayant à la frappe à plusieurs reprises (5et 28), les visiteurs n'ont pas proposé grand-chose durant le premier acte, et Rodrigo Ely a même pu signer un coup de casque au-dessus (40).À la reprise, le pied gauche estampillé Masia de Carles Aleñá a trouvé la faille à la suite d'un beau mouvement (54). Le break a ensuite été fait dans la douleur et le flou : le but d'Umtiti a d'abord été logiquement refusé, avant que l'arbitre du soir et la VAR n'accordent un penalty (sévère) pour une main de Tomás Pina , avec une transformation de Suárez (60). Puis, entré quelques minutes plus tôt, Messi a trouvé le montant (69) avant une occasion pour les locaux signé du virevoltant Jony (75) et une tête au-dessus de Vidal (76).Et pour n'oublier personne : dans le même temps, Huesca a tapé Eibar (2-0) et Valladolid s'est imposé contre Gérone (1-0).