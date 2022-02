Le Barça piétine l'Atlético

Intraitable, le FC Barcelone a surclassé l'Atlético de Madrid (4-2) ce dimanche dans le choc de la 23e journée de Liga. Un succès qui bonifie le bon travail de Xavi depuis plusieurs semaines, ce dernier pouvant compter sur ses vétérans Jordi Alba et Dani Alves, mais également sa recrue Adama Traoré pour renvoyer l'Atlético dans ses doutes les plus profonds.

Alba Kadabra et le Barça s'envola

Alves, la tâche sombre

FC Barcelone (4-3-3) : ter Stegen - Alves, Araújo, Piqué, Alba - Pedri (González, 66e), Busquets, de Jong - Traoré (Aubameyang, 61e), Torres, Gavi (Dest, 71e). Entraîneur : Xavi Hernández.



Atlético de Madrid (4-3-3) : Oblak - Vrsaljko (Wass, 46e), Savić, Giménez, Hermoso (Cunha, 55e) - De Paul, Koke (Herrera, 76e), Lemar (Reinildo, 55e) - Carrasco, Suárez, Félix (Correa, 56e). Entraîneur : Diego Simeone.

Il y a quatre mois, le Barcelone de Ronald Koeman avait proposé une pitoyable performance au Wanda Metropolitano , l'une des pires de sa saison, et sa capacité à creuser encore plus profond suscitait une forte inquiétude. Mais depuis, lesont fait du chemin. Un nouvel entraineur, Xavi Hernández, ambitieux que ce soit sur le terrain ou en dehors, un mercato d'hiver actif (arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang) tout en ayant pris soin de ramener un ancien de la maison (Dani Alves) afin de ramener l'ordre et l'équilibre dans le vestiaire. Résultat ? Le Barça va mieux et a lavé l'affront du match aller contre lesen fessant les hommes de Diego Simeone (4-2), ce dimanche après-midi au Camp Nou.Pourtant, le navire du Barça tanguait encore dangereusement ces dernières semaines, entre la gestion chaotique du cas Ousmane Dembélé et une élimination précoce en Coupe du Roi. Et si l'Atlético n'affiche pas un visage plus rassurant, les deux équipes étant d'ailleurs séparés d'un seul point à l'avantage des visiteurs au coup d'envoi, ce sont bien les Madrilènes qui allument la première mèche grâce une frappe parfaitement croisée de Yannick Carrasco, à la conclusion d'un mouvement collectif léché. Mais le Belge a à peine le temps de célébrer que le Barça était déjà revenu à hauteur grâce à deux de ses vétérans : Dani Alves pour le centre, Jordi Alba pour une volée lumineuse du gauche qui vient nettoyer la lucarne gauche de Jan Oblak, prémices de la tempête qui allait s'abattre sur le gardien slovène. Dix minutes plus tard, c'est au tour d'Adama Traoré, excellent pour sa première sous ses nouvelles couleurs, de faire tourner en bourrique les adversaires avant d'adresser un ballon millimétré sur la tête du bambin Gavi. Touché, l'Atlético va même couler avant le retour au vestiaire. Sur un coup franc tiré par l'inoxydable Alves, Piqué claque une tête qui vient s'écraser sur la barre d'Oblak, et si Torres manque sa reprise, Ronald Araújo ne rate pas l'occasion d'enfoncer le clou de prèsEt l'incendie qui ravage la défense dessemble incontrôlable, en atteste la nouvelle banderille lâchée par Alves, en deuxième lame sur un centre en retrait de Gavi. Le pion de trop pour Simeone qui tente un baroud d'honneur en procédant à trois changements, alors que la réduction du score de Suárez, opportuniste sur corner, ne changera rien au résultat ni à la physionomie du match, à l'avantage de l'équipe de Xavi. Ce dernier, forcément satisfait de battre le champion en titre et retrouver le top 4 (38 points, 36 pour l'Atlético), en a même profité pour offrir à Aubameyang ses premières minutes avec le club catalan. La soirée parfaite, ou presque, pour les, qui ont néanmoins fini à dix suite à l'expulsion d'Alves, sa dixième en Liga, coupable d'une grossière semelle sur le mollet de Carrasco. Fidèle à lui-même, le Brésilien contestera la décision jusqu'au bout et ne veut rien lâcher. À l'image de ce qu'a proposé le Barça aujourd'hui, enfin conquérant. Les inquiétudes ? Les voilà désormais parties du côté des