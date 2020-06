Le Barça piétine encore à Vigo

Accroché face au Celta de Vigo dans un match spectaculaire, le FC Barcelone laisse échapper deux points précieux dans la course au titre en Liga (2-2). Et pourtant, Leo Messi et Luis Suárez ont fait leur part du boulot.

Suárez, le vieux fusil

Aspas, héros celte

Celta de Vigo (3-5-2) : Blanco - Araujo (Murillo, 73e), Saenz, Aidoo - Jacobo. D. Suárez, Yokuşlu (Nolito, 60e), B. Méndez, Vázquez - Smolov (Rafinha, 60e), Aspas. Entraîneur : Óscar García.



FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Alba (Firpo, 81e), Umtiti, Piqué, Semedo - Puig (Arthur, 86e), Rakitić, Vidal - Fati (Braithwaite, 69e), Messi, L. Suárez (Girezmann, 81e). Entraîneur : Quique Setién.

Il existe des héros immortels dans les mémoires collectives : Gandhi, Nelson Mandela ou Marcus Rashford . À Vigo, Iago Aspas est une légende vivante avec de multiples exploits à son actif. En voilà un de plus depuis cet après-midi : à deux minutes de la fin du temps réglementaire, le capitaine du Celta enroule parfaitement son coup franc pour contourner le mur barcelonais et tromper la vigilance de Marc-André ter Stegen. Un but qui fait autant plaisir à son équipe que mal au Barça, à nouveau ralenti dans son sprint final vers le titre. Un coup dur à encaisser, encore.Ce n'était pas le Real Madrid en face, mais le FC Barcelone avait rendez-vous en Galice pour rassurer sur son état de forme. Contre une équipe du Celta qui sait faire du Balaídos un guet-apens pour les Catalans, Quique Setién procède à trois changements de taille : Samuel Umtiti retrouve l'axe central de la défense, Riqui Puig est titulaire pour la première fois au milieu, et Antoine Griezmann prend place sur le banc des remplaçants, laissant le soin à Ansu Fati de démarrer les hostilités. Un choix plutôt payant à l'image de la tête de Gerard Piqué sur la transversale de Rubén Blanco (6). Dominateur, le Barça parvient à pousser son adversaire à la faute et sur l'une d'elles, Leo Messi adresse un centre millimétré sur la tête de Luis Suárez qui profite de l'offrande pour ouvrir le score (0-1, 20). Touché, mais pas coulé, le Celta souhaite revenir dans la partie, mais Brais Méndez voit son tir repoussé par le poteau (25), puis Aspas arme un centre-tir bien repoussé par Ter Stegen (36). À la pause, le Barça peut s'estimer heureux d'être devant au tableau d'affichage.Seulement, le Celta de Vigo est encore loin d'avoir dit son dernier mot. Profitant d'une erreur de relance d'Ivan Rakitić, Aspas lance Okay Yokuşlu dans la profondeur. À l'aise dans son duel avec Piqué, le milieu turc en profite pour centrer entre les jambes de Shakiro afin de faire danser la défenseet permettre à Fyodor Smolov d'égaliser d'un plat du pied imparable (49, 1-1). Voilà le Barça de nouveau embarqué dans ses doutes, mais rattrapé par son binôme argentino-uruguayen très inspiré pour permettre à Suárez de claquer un doublé (67, 1-2). Sans Ter Stegen, incroyable de réactivité sur deux tirs de Nolito (80, 90+4), l'issue du match aurait pu être encore différente. Au bout du suspense, lescèdent sur le coup franc d'Aspas et attendent désormais un faux pas du Real sur le terrain de l'Espanyol, l'autre club de Barcelone actuellement lanterne rouge au classement. La bonne blague...