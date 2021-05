Le Barça perd du terrain à Levante

Levante (5-4-1) : Aitor Fernández - Miramon (Coke, 75e), Vezo, Duarte (Malsa, 62e), Rober, Tono - De Frutos, Bardhi (Gomez, 62e), Melero, Morales (Kochorashvili, 90e) - Marti (S. Leon, 75e). Entraîneur : Paco López.



FC Barcelone (3-5-2) : Ter Stegen - Lenglet, Piqué, Araujo (S. Roberto, 46e) (Puig, 85e) - Alba, Pedri (Mingueza, 74e), De Jong, Busquets, Dembélé (Dest, 81e) - Griezmann (Braithwaite, 81e), Messi. Entraîneur : Ronald Koeman.

Une premier acte tranquille, un second complètement fou : le Barça est passé par toutes les émotions sur la pelouse de Levante pour finalement repartir la tête basse. Les espoirs de titre s'amenuisent sérieusement. La Liga semble avoir perdu un prétendant ce mardi, puisque les Catalans, à qui il reste deux matchs à disputer, comptent un point et un match de moins que l'Atlético.Lesont pourtant démarré le match pied au plancher avec une frappe à côté de Pedri (2) et une cadrée mais repoussée par Aitor Fernández sortir sa tentative à l'issue d'une action initiée par De Jong (5). Qui d'autre que l'éternel duo Alba/Messi pour débloquer la situation ? Personne. Centre du premier, volée du deuxième : voilà le premier but de la soirée. Un débordement de Dembélé plus tard et Pedri trouve enfin la recette à la finition pour plier l'affaire, du moins pense-t-on alorsAu retour des vestiaires, Barcelone appuie sur le bouton "pause", histoire de relancer le suspense. Melero de la tête à la réception d'un centre de Miramonpuis Morales d'une magnifique volée croiséeremettent Levante dans le match. Heureusement pour les Catalans, Dembélé a alors la bonne idée de ré-appuyer suren transperçant la lucarne d'Aitor Fernández, pensant sortir les siens du piège à la Ciutat de València. Mais Levante n'a pas battu les deux ogres madrilènes pour rien cette saison et profite une millième fois des largesses adverses pour égaliser par Sergio LeonLevante prend son deuxième point sur les 18 derniers en jeu, pointent à une quelconque 13place, mais tout cela est suffisant pour mettre en lumière les failles d'un Barça 2020/2021 qu'on a déjà envie d'oublier.