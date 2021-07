Le Barça obtient le prêt de la pépite Yusuf Demir... et l'envoie en réserve

AL

Non, ce n'est pas le Yussuf de Martin Braithwaite.Ce vendredi, le FC Barcelone a officialisé l'arrivée de la pépite autrichienne Yusuf Demir dans son giron, en provenance du Rapid Vienne et sous la forme de prêt payant de 500 000 euros auxquels pourraient bien s'ajouter 10 millions d'euros, le montant de l'option d'achat. Le milieu offensif polyvalent de dix-huit ans, passé tout proche de disputer l'Euro 2020 et considéré comme un futur crack par les scouts et les recruteurs, a bouclé sa deuxième saison en pro avec six buts et une passe décisive en 25 rencontres de Bundesliga locale.Le gaucher, néo-international et auteur d'un doublé en trois petites minutes chrono face au WSG Swarovski Tirol en avril dernier, sera toutefois envoyé un temps au Barça B pour s'aguerrir, en espérant progressivement intégrer l'équipe première.Cela nous laisse un peu de temps pour préparer nos papilles, à l'idée d'une future association avec Pedri.