Le Barça neutralisé par l'Espanyol

FC Barcelone (4-4-2) : Ter Stegen - Alba, Christensen, Alonso, Roberto (Koundé, 82e) - Pedri, Gavi (Busquets, 52e), De Jong (Balde, 82e) - Fati (Torres, 62e), Lewandowski, Raphinha (Dembélé, 62e). Entraîneur : Xavi.



Espanyol (4-3-3) : Fernández - Gil (Sánchez, 90e), Cabrera, Gómez, Oliván (Vidal, 90e) - Calero (Exposito, 57e), Souza, Darder - Nico (Puado, 57e), Braithwaite (Simo, 86e), Joeslu. Entraîneur : Diego Martinez.

Pas de vainqueur dans le Braithwaitico.À la lutte pour le maintien, l'Espanyol a réalisé un joli coup en accrochant le Barça au Camp Nou (1-1). Álvaro Fernández s'est opposé à Gavi, et sur le corner suivant, Marcos Alonso a marqué de la tête après une bonne remise d'Andreas Christensen. Le défenseur espagnol s'est encore montré menaçant sur un centre de Jordi Alba (18), et dans un premier acte à sens unique (douze frappes pour le Barça, une seule pour l'Espanyol), Fernández a maintenu lesà flot en renvoyant comme il l'a pu le tir flottant de Raphinha (37). Unique occasion des visiteurs : une frappe de Nico Melamed, déviée, qui a rebondi tout près du poteau (34).Le Barça passait un après-midi tranquille... jusqu'à ce qu'Alonso marche sur le talon de Joselu, qui s'est fait justice lui-même sur penalty. Le seul tir cadré du jour pour l'Espanyol. Les deux équipes ont fini à dix, Jordi Alba (78) et Vinícius Souza (80) écopant tour à tour d'une deuxième biscotte. Le Barça a poussé pour arracher la victoire, mais Fernández a dit non en détournant la tête de Christensen (87) et en gagnant son face-à-face avec Lewandowski (88). Lesrécupèrent les rênes de la Liga, mais n'ont désormais plus d'avance sur le Real.