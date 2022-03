Le Barça muet face à Galatasaray, les Rangers et l'Atalanta font le job

Jeudi soir frustrant pour le FC Barcelone, incapable de trouver la faille face à Galatasaray (0-0).Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué aux hommes de Xavi. 15 tirs à 3, une possession de balle outrageuse (69%) et pléthore d'opportunités infructueuses, que ce soit un coup franc de Memphis Depay (27), une tête de Sergio Busquets (56), une lourde frappe de Jordi Alba (61) ou encore un improbable loupé de Frenkie de Jong à bout portant après un retourné manqué de Pierre-Emerick Aubameyang (74). Pire encore, les Stambouliotes auraient pu réaliser un braquage total si Bafétimbi Gomis n'avait pas vu son but annulé pour une position de hors-jeu par la VAR. 0 but, 100% de suspense : rendez-vous à Istanbul pour le dénouement.L'affiche sexy de ces huitièmes de finale aura tenu toutes ses promesses, mais c'est l'Atalanta Bergame qui est finalement venu à bout du Bayer Leverkusen (3-2).Ce sont pourtant les Allemands qui démarrent plus fort la rencontre. Au terme d'un superbe mouvement collectif, Charles Aránguiz lance son équipe d'une frappe placée à vingt mètres. Mais la Dea, quart-de-finaliste de C1 il y a encore un an et demi, réagit vite et claque deux pions coup sur coup grâce à deux hommes : Ruslan Malinovskyi, buteur sur l'égalisationet passeur pour le deuxième coup de bambou, et Luis Muriel dans les rôles inverses. L'international colombien s'offre même un doublé au retour des vestiairesd'une belle frappe de l'extérieur de la surface et met sonà l'abri malgré la réduction du score de Moussa Diabyqui permet d'entretenir un suspense total avant le match retour.Jurisprudence PSG oblige, mais les Rangers devraient voir les quarts de finale de C3 après la rouste infligée à l'Étoile rouge de Belgrade (3-0).Une victoire sous le signe du réalisme pour les, dans un match équilibré au regard de la feuille de statistiques (13 tirs à 15 pour le club serbe), et qui s'est dessinée en première période. Bien lancés par un penalty (validé pour la VAR) pleine lucarne de James Taverniermalgré une glissade au moment de tirer, les Rangers enchaînent dans la foulée par un pion clinique d'Alfredo Morelos. Mais le tournant du match intervient dix minutes plus tard lorsqueAllan McGregor se détend de tout son long pour repousser le penalty d'Aleksandar Katai (25). L'Étoile rouge ne brille plus et sombre un peu plus au retour des vestiaires, Leon Balogun se faisant un malin plaisir d'inscrire son deuxième but en Coupe d'Europeet valider à 95% la présence du club écossais au prochain tour. Steven Gerrard n'est peut-être plus là, mais les Rangers continuent d'illuminer la Ligue Europa.